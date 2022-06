XCMG se classe dans le top 3 de la Yellow Table de KHL Group pour la deuxième année consécutive

XCMG a obtenu de bons résultats dans d'autres indicateurs de performance globale : les grues mobiles et le forage directionnel horizontal se classent au premier rang, les grues à tour au deuxième rang, les grues sur camion et les machines routières au troisième rang pour la première fois, les équipements d'excavation de surface des mines au cinquième rang, et les ensembles complets de machines de battage et de machines à béton au premier rang. Les équipements d'excavation de XCMG se classent au deuxième rang en Chine et au sixième rang dans le monde. Leur production et leurs ventes ont dépassé les 200 000 unités.

De plus, XCMG a stabilisé la première position de l'industrie en matière de camions de pompiers de levage et de nacelles élévatrices de type flèche avec une rentabilité considérablement améliorée. Le chiffre d'affaires réalisé pour les petites machines de construction et les chariots élévateurs a augmenté de 50 % et 258 % respectivement par rapport à l'année précédente. La nouvelle structure de maintenance de XCMG est également en service, et les équipements de maintenance des postes d'enrobage et des châssis se classent parmi les deux meilleurs du secteur.

« Le résultat d'exploitation de XCMG a non seulement atteint un niveau record, mais l'équilibre des revenus entre les différentes catégories de produits s'est également amélioré », a déclaré Wang Min, PDG de XCMG.

Mondialisation des marchés

En 2021, malgré les obstacles présentés par la pandémie, XCMG s'est étendu aux marchés étrangers et a réalisé des recettes d'exportation dépassant 13 milliards de renminbis, soit une augmentation de plus de 90 % par rapport à l'année précédente.

Les autres réalisations internationales comprennent également l'investissement de 99 millions de dollars américains dans l'expansion du marché nord-américain, l'obtention d'un contrat pour une importante commande de grues d'une valeur de 100 millions de renminbis en Asie-Pacifique, le déploiement d'équipements d'exploitation minière à ciel ouvert de grande envergure en Afrique pour près de 200 millions de renminbis, la livraison de 500 excavatrices en Asie du Sud-Est et la livraison de plus de 100 nacelles élévatrices en Amérique du Nord.

Par ailleurs, la plateforme de production brésilienne de XCMG progresse sur le marché sud-américain des machines de construction. En 2021, son volume de production et de vente a connu une augmentation de plus de 200 % par rapport à l'année précédente et son échelle d'exploitation a augmenté de 198 % sur la même période. « L'objectif de développement de notre stratégie quinquennale est de faire en sorte que les revenus provenant de la mondialisation atteignent au moins 40 % », a ajouté M. Wang.

Susciter le changement de l'industrie

En tant que leader mondial de l'industrie des machines de construction, la vision de XCMG repose sur des investissements à long terme et une innovation de haut niveau dans la recherche et le développement de la technologie de ses équipements.

Ces dernières années, XCMG a continué à renforcer sa capacité d'innovation et à développer une recherche scientifique et technologique de pointe. Elle produit notamment la plus grande grue à tour du monde XGT15000-600S, le plus grand camion-benne minier à propulsion du monde DE440, la niveleuse minière grande taille GR5505 et le chargeur de tonnage XC9350, qui constituent une partie de son vaste catalogue de machines de haute qualité.

