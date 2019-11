XCMG signe des commandes s'élevant à 100 millions d'USD, au CIIE 2019

Lu Chuan, le Président de Xuzhou Heavy Machinery Co. Ltd, a déclaré : « XCMG est ravi d'établir de nouveaux partenariats stratégiques et de nouer de nouvelles relations avec les plus grandes entreprises de fabrication d'équipements, sociétés et instituts de recherche locaux et étrangers. Nous nous attachons à mettre en place une chaîne de valeur mondiale bénéfique à tous. »

La stratégie globale d'achat stimule le développement industriel international

Reposant sur des bases solides en Chine et en Europe en tant que l'un des 700 premiers fournisseurs chinois et internationaux, XCMG a mis en place une chaîne logistique et un réseau de classe mondiale pour appuyer son réseau mondial de sites de production.

XCMG importe ses composants de base haut de gamme de 20 pays et régions, dont du Japon, de Corée du Sud et de pays européens, grâce à une alliance stratégique efficace de la chaîne logistique visant à rationaliser les achats. Un système d'information Intelligent+ relatif à la chaîne logistique a été créé pour accompagner le développement industriel intelligent de l'entreprise et assurer la convergence des achats, de la logistique, des données et des flux de capitaux.

Le nouveau modèle de gestion de la chaîne logistique de XCMG permet à différents sites de production de suivre et d'échanger sur les tendances mondiales des prix et d'ajuster les plans d'approvisionnement en conséquence, en réglant les questions d'efficacité d'intervention et en améliorant la capacité de réponse aux risques du marché.

« XCMG est en train de se doter d'un site de classe mondiale pour les machines de construction, en se concentrant sur la mise à niveau et l'optimisation de l'équipement de production, des composants de base et des nouveaux domaines de fabrication ; la stratégie mondiale pour les achats nourrira la réussite de XCMG et renforcera son avantage concurrentiel », a conclu M. Lu.

À propos de XCMG

XCMG est un fabricant multinational de matériels lourds, actif depuis 76 ans. La société se classe actuellement au sixième rang dans l'industrie mondiale des machines de construction. Ses produits s'exportent dans plus de 183 pays et régions du monde.

