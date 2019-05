XCMG stellt durch Installation des höchsten Windpark-Flügelrads mit dem XCA1600 einen neuen Weltrekord auf

Der XCA1600 ist der weltweit erste Mobilkran, der Flügelräder in einer Höhe von 140 Metern installieren kann. Das montierte Flügelrad hat einen Durchmesser von 141 Metern und wiegt beinahe 90 Tonnen. Der Kran hob und dockte das Flügelrad in nur 40 Minuten an, woraufhin Techniker in weiteren 90 Minuten alle 80 Schrauben festzogen.