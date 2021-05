Xcoins recebe uma das primeiras licenças de criptomoeda da MFSA

A estratégia de negócios da Xcoins é focada na expansão global e agora foi reconhecida por sua dedicação à excelência. A concessão da licença VFA de classe 3 da MFSA indica que os processos e políticas internos da Xcoins estão alinhados com os mais altos padrões do setor.

Os clientes podem se sentir seguros de que estão comprando e vendendo em uma bolsa de criptomoeda licenciada pela MFSA, que está impulsionando os padrões do setor.

Rob Frye, CEO e fundador da Xcoins, declarou: "Temos orgulho de anunciar que recebemos a licença VFA da MFSA. Ser uma das primeiras plataformas de negociação de criptomoeda a atingir este marco significa que podemos continuar a preparar o caminho para um setor mais seguro e regulamentado. A Xcoins está liderando o caminho à medida que os ativos digitais ganham popularidade em todo o mundo."

Cumprir as condições e as obrigações contínuas das leis e regulamentos internacionais é a prova do compromisso da Xcoins de oferecer serviços de criptomoeda seguros e em conformidade, protegendo os fundos fiduciários e de criptomoeda dos usuários em todo o mundo.

Sobre a Xcoins

A Xcoins é uma importante plataforma de criptomoeda licenciada, que oferece serviços de negociação de Bitcoin e Altcoin rápidos e seguros.

