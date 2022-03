XGC15000A da XCMG estabelece novo recorde de içamento de turbina eólica, apoiando a construção da energia de baixo carbono

Pesando 118 toneladas, a turbina de energia eólica de 4,5 MW foi içada a uma altura de 170 metros de altura com o diâmetro da hélice atingindo 156 metros. Ela adota a torre de energia eólica com tubos de aço com pré-esforço resistente à fadiga, líder mundial, que aumenta muito a altura da turbina eólica em comparação com a torre flexível de 120 a 140 metros comum no setor, o que possibilita o melhor aproveitamento dos recursos eólicos e aumenta a eficiência da geração de energia. No entanto, a maior altura de instalação apresentou maiores desafios para o guindaste sobre esteiras.

O local plano e aberto do projeto geralmente apresenta um vento mais forte do que o nível 5, e a equipe de construção totalmente preparada concluiu rapidamente a operação durante uma curta janela de tempo "sem ventos", graças ao desempenho potente e estável do XGC15000A.

"A altura da torre nessa fazenda de energia eólica chegará a 180 metros, ou até mesmo acima de 200 metros, e diante desses desafios, descobrimos que a XCMG já havia levado tudo em consideração. Acreditamos que a XCMG pode atender plenamente nossas necessidades no futuro", observou Di Caijin, responsável pela operação de içamento no local.

A instalação bem-sucedida torna o XGC15000A o primeiro guindaste sobre esteiras de energia eólica do mundo a atingir uma altura de içamento de 170 metros. A China se comprometeu a atingir o pico de carbono até 2030 e a neutralidade de carbono até 2060 e, de acordo com a última análise da Wood Mackenzie, espera-se que o país atinja 700 GW de capacidade eólica conectada acumulada até 2030 e que as necessidades anuais de capacidade instalada de energia eólica e fotovoltaica cheguem a 100 a 200 milhões de quilowatts, o que exige que mais projetos de energia eólica sejam desenvolvidos a custos mais baixos.

Em fevereiro, a XCMG entregou o reach stacker de energia eólica de maior tonelagem da China, o XCS70S, que foi codesenvolvido e customizado pela XCMG e pela unidade de negócios de energia eólica do Instituto CRRC Zhuzhou. Com uma carga nominal de 70 toneladas, o produto tem uma gama muito mais ampla de aplicações e foi projetado para as operações de içamento de turbinas eólicas e equipamentos em larga escala. Ele vem equipado com spreaders exclusivos que aumentam em três vezes a eficiência de içamento e manuseio.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1769299/image_1.jpg

FONTE XCMG

SOURCE XCMG