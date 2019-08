Xi'an crea más de la mitad de sus 105 "Beautiful Villages" objetivo antes de lo previsto

"Seguimos la cultura tradicional de Guanzhong a la hora de restaurar la arquitectura histórica e intentamos evitar construir plazas públicas excesivamente grandes o instalaciones modernas fuera de lugar, ya que pueden causar alienación cultural", afirma Baoming Miao de la Oficina de Vivienda y Desarrollo Urbano y Rural de Xi'an. "El objetivo es reconstruir los pueblos que alcancen un estándar ecológico relativamente alto, al tiempo que reflejan nuestra verdadera cultura y patrimonio rural".

El pueblo de Baijiawan, en el distrito de Chang'an, con su distribución organizada y un sabor intenso de cultura local, está seleccionado como un pueblo modelo entre los proyectos realizados. Tras la reconstrucción, todas las vías del pueblo fueron pavimentadas con asfalto y se pintaron los carriles con claras líneas de señalización. Cada calle está equipada con farolas que funcionan con energía solar, parterres de ladrillo azul y vallas de bambú hechas a mano donde los laureles y las uvas pueden crecer libremente. También cuenta con un moderno pabellón de deportes y una plaza pública con el tema "Garden Country" (país jardín) situada al lado de una serie de vasijas de cerámica pintadas con máscaras de la ópera de Shaanxi y donde crecen flores de loto.

Desde su puesta en marcha en 2018, 346 pueblos han realizado trabajos de restauración, y se han realizado pruebas independientes in situ, revisando y aceptando a 241 comunidades. Durante la evaluación, el pueblo de Lijiayan, en la ciudad de Caotang, recibió el título "A Beautiful Livable Village of China" (hermoso pueblo habitable de China), mientras que el pueblo de Ren, en la ciudad de Tongyuan (distrito de Gaoling), fue votado como "A Model Village of Environmental Rehabilitation" (un pueblo modelo de rehabilitación medioambiental).

A finales de 2020, el gobierno municipal de Xi'an pretende restaurar un total de 320 "Beautiful Villages", construyendo un paisaje rural tradicional para el futuro.

Junto al proyecto "Beautiful Village", Xi'an tiene como objetivo desarrollar agricultura moderna estableciendo una amplia "zona especial de desarrollo agrícola". Para impulsar el proyecto se han organizado una serie de festivales temáticos, entre los cuales el más famoso es el "Festival de los agricultores de Xi'an", un evento anual que acelera el desarrollo agrícola y ayuda a los campesinos a generar riqueza. Los hitos destacados del evento incluyen un baile de dragón tradicional, concursos de canciones populares, concursos de artes visuales, pintura y recortes de papel tradicionales y experiencias gastronómicas "de la granja a la mesa" que muestran los productos rurales locales.

