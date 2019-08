Xi'an crée en avance plus de la moitié de sa cible de 105 « beaux villages »

Depuis le lancement du « Plan d'action triennal (2018-2020) pour l'amélioration de l'environnement des résidents ruraux à Xi'an » en 2018, la ville a commencé et continue de promouvoir la reconstruction de « beaux villages ». L'environnement rural s'est considérablement amélioré en renforçant les infrastructures rurales, en mettant en œuvre des initiatives telles que le tri des déchets et en modernisant la protection des bâtiments historiques.

« Nous suivons la culture traditionnelle guanzhong dans la restauration de l'architecture historique et essayons d'éviter de construire des places publiques excessivement grandes et des équipements modernes déplacés, ce qui pourrait provoquer une aliénation culturelle », a déclaré Baoming Miao, bureau du logement et du développement urbain et rural de Xi'an. « L'objectif est de reconstruire des villages qui atteignent un niveau écologique relativement élevé, tout en reflétant notre véritable culture et notre patrimoine ruraux. »

Le village de Baijiawan dans le district de Chang'an, avec ses perspectives régulières et son goût intense de la culture locale, est choisi comme village modèle parmi les projets réalisés. Après la reconstruction, toutes les ruelles du village ont été revêtues d'asphalte et peintes de lignes de marquage claires. Chaque rue est équipée de réverbères solaires, de parterres de fleurs en briques bleues et de clôtures en bambou faites à la main où le laurier et les raisins sont libres de pousser. Un centre de remise en forme moderne, une place publique « pays des jardins » se trouvent à côté d'une série de pots en terre cuite peints avec des masques de l'opéra Shaanxi destinés à la culture de fleurs de lotus.

Depuis le lancement en 2018, 346 villages ont mis en œuvre les travaux de restauration où 241 communautés sont contrôlées et acceptées par un test indépendant sur site. Au cours de l'évaluation, le village Lijiayan de la ville de Caotang a reçu le titre « Un beau village vivable de Chine », tandis que le village de Ren de la ville de Tongyuan, district de Gaoling, a été élu « Village modèle de réhabilitation de l'environnement ».

D'ici la fin de 2020, le gouvernement municipal de Xi'an a pour objectif de restaurer 320 « beaux villages », créant ainsi un paysage rural traditionnel pour l'avenir.

Parallèlement au projet « beaux villages », Xi'an souhaite développer une agriculture moderne en établissant une « zone de développement agricole spéciale » complète. Afin de promouvoir le projet, une série de festivals thématiques ont été organisés, le plus célèbre étant le « Festival des agriculteurs de Xi'an », un événement annuel qui accélère le développement agricole et aide les paysans à obtenir des richesses. Les points marquants de l'événement incluent la danse traditionnelle du dragon, des compétitions de chants folkloriques, des compétitions d'arts visuels, des peintures et découpages de papier traditionnels et des expériences culinaires de la ferme à la table mettant en valeur les produits ruraux locaux.

Pour plus d'informations, veuillez visiter : http://www.xa.gov.cn/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/957524/Beautiful_Villages.jpg

Related Links

http://www.xa.gov.cn/



SOURCE Xi'an Municipal Government