Xi'an cria mais da metade de suas visadas 105 "belas aldeias" antes do prazo

Desde o lançamento do ' Plano de Ação de Três Anos para a Melhoria do Ambiente dos Residentes Rurais de Xi'an (2018-2020) , em 2018, a cidade iniciou e continuou a promover a reconstrução das "Belas aldeias". Ao aprimorar as instalações de infraestrutura rural, implementando iniciativas como classificação de resíduos e modernização da proteção de prédios históricos, o ambiente rural melhorou significativamente.

"Nós seguimos a cultura tradicional de Guanzhong na restauração da arquitetura histórica, e tentamos evitar a construção de praças públicas excessivamente grandes e de amenidades modernas fora do lugar, que poderiam causar alienação cultural", diz Baoming Miao, do Escritório de Habitação e Desenvolvimento Urbano-Rural de Xi'an. "A meta é reconstruir aldeias que alcancem um padrão ecológico relativamente alto, enquanto refletem nossa verdadeira herança e cultura rural".

A aldeia de Baijiawan, no distrito de Chang'an, com seu aspecto organizado e intenso sabor da cultura local, foi escolhida como aldeia modelo entre os projetos finalizados. Depois da reconstrução, todas as faixas da aldeia foram pavimentadas com asfalto e pintadas com linhas demarcadoras claras. Todas as ruas estão equipadas com postes de energia solar, canteiros de flores de tijolinhos azuis e cercas artesanais de bambu, em que louro e uvas crescem livremente. Um moderno centro de fitness e uma praça pública com o tema "Garden Country" situam-se ao lado de uma série de potes de argila pintados com máscaras da Ópera de Shaanxi para o cultivo de flor de lótus.

Desde o lançamento em 2018, 346 aldeias implementaram trabalhos de restauração, onde 241 comunidades são verificadas e aceitas por um teste independente, in loco. Durante a avaliação, a aldeia de Lijiayan em Caotang Town, recebeu o título "Uma bela aldeia habitável da China", enquanto a aldeia de Ren, em Tongyuan Town, distrito de Gaoling, foi votada "Uma aldeia modelo de reabilitação ambiental".

Até o final de 2020, o governo municipal de Xi'an visa restaurar um número total de 320 "belas aldeias", construindo uma paisagem rural tradicional para o futuro.

Junto com o projeto "Bela aldeia", Xi'an visa desenvolver agricultura moderna com a criação de uma abrangente "Zona Especial de Desenvolvimento Agrícola". Para promover o projeto, uma série de festivais temáticos foi realizada, sendo o mais famoso o "Festival dos Fazendeiros de Xi'an", um evento anual que acelera o desenvolvimento agrícola e ajuda a enriquecer o homem do campo.

Os destaques do evento incluem a tradicional dança dos dragões, competições de músicas folclóricas, competições de artes visuais, pintura tradicional e corte de papel, experiências culinárias da horta à mesa, que apresentam os produtos rurais locais.

Para mais informações, visite: http://www.xa.gov.cn/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/957553/Beautiful_Villages.jpg

FONTE Xi'an Municipal Government

Related Links

http://www.xa.gov.cn/



SOURCE Xi'an Municipal Government