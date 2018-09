Xi'an organise une compétition de bodybuilding et de fitness dans le cadre de la promotion de l'initiative « Une ceinture, une route »

L'Événement , une compétition de bodybuilding et de fitness d'un niveau et d'une envergure jamais égalés en Chine, a attiré plus de 400 athlètes de 41 pays et régions dans le cadre de l'initiative « Une ceinture, une route » (Route de la soie moderne, Belt and Road Initiative ou BRI) dont l'objectif consiste à relier la Chine aux pays d'Eurasie par l'intermédiaire d'une série de projets d'infrastructure le long d'anciennes routes commerciales.

« Je suis convaincu que la compétition de bodybuilding et de fitness fera figure de modèle pour les échanges sportifs entre pays le long de la BRI et renforcera l'image de Xi'an en tant que métropole interconnectée sur la scène mondiale. », a déclaré Shangguan Jiqing, le maire de Xi'an. « Xi'an, en tant que ville de départ de l'ancienne Route de la soie et pilier de l'initiative BRI en Chine, se doit de devenir un terrain de réforme et d'ouverture intérieure ainsi qu'un portail international vers le monde extérieur. »

Sur le thème « Une ceinture, une route », la compétition de bodybuilding et de fitness réunissait une arène de classe mondiale pour une magnifique démonstration culturelle au cours de laquelle de nombreux athlètes ont présenté leurs disciplines passionnantes et dans l'air du temps. L'Événement a placé Xi'an sur le devant de la scène mondiale et souligné son rôle de catalyseur d'intégration pour la BRI.

Dans l'esprit de la BRI, Xi'an a pris une part active à la coopération avec les pays situés le long de la Route de la soie dans des domaines tels que la politique, l'économie et la culture. Dans le domaine sportif, la ville a organisé une série d'événements importants tels que le marathon international de Xi'an, le marathon sur les remparts de Xi'an et le tournoi international de basket-ball « Une ceinture, une route » de Xi'an.

À propos de Xi'an

Capitale de la province du Shaanxi, à l'ouest de la Chine, Xi'an est une destination touristique internationale riche de plus de 3 000 ans d'histoire et d'attractions touristiques de renommée mondiale telles que ses guerriers et chevaux de terre cuite et ses anciens remparts. La ville, surnommée le « Musée de la Chine en plein air », était le point de départ de la Route de la soie, un ancien réseau de routes commerciales qui reliait l'est et l'ouest, formellement établi sous la dynastie Han.

