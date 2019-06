Xi'an planeja tornar-se o hub de startups da China com uma série de iniciativas para recém-formados

Processo de registro simplificado: lançamento de políticas consolidadas para simplificar o procedimento de registro de empresas, além de oferecer apoio para dedução de impostos, treinamento, mentoria e apoio para financiamentos.

lançamento de políticas consolidadas para simplificar o procedimento de registro de empresas, além de oferecer apoio para dedução de impostos, treinamento, mentoria e apoio para financiamentos. Apoio para incubação: Xi'an planeja criar 50 incubadoras, 100 centros empresariais e 500 centros de estágios em três anos para estimular que os recém-graduados abram suas empresas.

planeja criar 50 incubadoras, 100 centros empresariais e 500 centros de estágios em três anos para estimular que os recém-graduados abram suas empresas. Verbas: um novo fundo de 3 milhões de RMB em empréstimos com subsídios de juros ficará disponível para pequenas e microempresas que se qualifiquem. Os recém-formados que atenderem aos critérios também poderão candidatar-se a empréstimos de montantes menores de até 1 milhão de RMB, com parte do seguro básico coberto na negociação.

um novo fundo de 3 milhões de RMB em empréstimos com subsídios de juros ficará disponível para pequenas e microempresas que se qualifiquem. Os recém-formados que atenderem aos critérios também poderão candidatar-se a empréstimos de montantes menores de até 1 milhão de RMB, com parte do seguro básico coberto na negociação. Melhor infraestrutura: será formalmente estabelecida a Employment and Entrepreneurship Alliance (EEA, Aliança entre Emprego e Empreendimento) para estudantes universitários, que visa unir universidades, estudantes, o governo e a iniciativa privada para facilitar o apoio contínuo a negócios de pequeno e médio porte.

será formalmente estabelecida a Employment and Entrepreneurship Alliance (EEA, Aliança entre Emprego e Empreendimento) para estudantes universitários, que visa unir universidades, estudantes, o governo e a iniciativa privada para facilitar o apoio contínuo a negócios de pequeno e médio porte. Bibliotecas de projetos: serão criadas bibliotecas de projetos, municipais e distritais, para auxiliar na qualificação das startups, além da intermediação de parcerias e programas de mentoria.

serão criadas bibliotecas de projetos, municipais e distritais, para auxiliar na qualificação das startups, além da intermediação de parcerias e programas de mentoria. Programa de mentoria: uma equipe de 132 especialistas experientes trabalhará em conjunto com o governo, instituições e empreendedores para oferecer ainda mais orientações e promover a maior qualificação dos futuros líderes.

uma equipe de 132 especialistas experientes trabalhará em conjunto com o governo, instituições e empreendedores para oferecer ainda mais orientações e promover a maior qualificação dos futuros líderes. Agenda de eventos: uma rede sólida de incubadoras, um grupo de experientes economistas e uma série de programas com respaldo do governo se unirão em dezenas de eventos a serem realizados ao longo do ano.

Xi'an implementará as políticas para startups por meio de um ecossistema condutivo para startups, desenvolvido para o crescimento inclusivo. Desde o lançamento da Política para Startups de Xi'an, foram concedidos mais de 272 milhões de RMB e foram criados mais de 528.000 postos de trabalho em cinco incubadoras federais e 23 distritais, em que mais de 3.123 startups foram abertas.

Entre os eventos que já ocorreram, figuram o "2018 Innovation Xi'an Entrepreneurship competition B&R Create@Alibaba Cloud Startup Contest Xi'an" e o" 2018 Star Venture Enterprise of Xi'an". Este ano, haverá o lançamento de mais eventos, entre eles o "Star Entrepreneur of the Year Election" e o "University Maker Festival".

A Prefeitura Municipal de Xi'an comunicará as informações sobre as mais recentes políticas para os recém-graduados através de diversos canais de notícias e mídias sociais, como a conta oficial da localidade no WeChat, em uma tentativa de envolver números cada vez maiores de jovens empreendedores potenciais nos próximos cinco anos.

Para mais informações, acesse http://cbe.xa.gov.cn/default.html .

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/930101/China_Startup_Hub.jpg

FONTE Xi'an Municipal Government

SOURCE Xi'an Municipal Government