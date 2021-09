Xi'an prend des mesures pour assurer le bon déroulement des Jeux nationaux de Chine et accélère l'adoption de modes de vie sains dans la communauté locale

En prévision de l'événement sportif le plus important et le plus médiatisé de Chine, Xi'an a conçu et construit le centre sportif olympique de Xi'an, qui se compose d'un stade principal pouvant accueillir 60 000 spectateurs et de deux pavillons conformes aux normes internationales qui ont su conserver les caractéristiques uniques de la ville. Le projet a été réalisé en 964 jours. Le centre sportif olympique est non seulement le premier stade intelligent du pays à prendre en charge une couverture 5G complète, mais aussi le seul stade chinois à figurer sur la liste des 10 meilleurs stades du monde en 2020.

Pour la 14e édition des Jeux nationaux, Xi'an a mis en place un total de 30 comités de compétition. Ces derniers construisent des installations de compétition conformes aux normes olympiques et clarifient les règles de l'événement afin que les athlètes puissent travailler dur sur l'arène de manière juste et équitable et s'efforcer de remporter des médailles d'or et d'argent. À l'extérieur du stade, la ville se porte garante de cette compétition, lançant le nouveau rythme de cette compétition qui sera plus grande, plus rapide, plus forte et plus belle.

En s'appuyant sur ses abondantes ressources naturelles, en particulier les montagnes Qinling, toutes proches, et les trois rivières qui les traversent, la ville a construit en un an un réseau de voies vertes de 293 kilomètres reliant 103 sites écologiques, 42 sites culturels et historiques ainsi que 109 aires de repos, le tout formant un écosystème vert urbain dans lequel les habitants peuvent se promener. L'objectif est de créer un corridor écologique qui exploite pleinement la richesse des ressources naturelles de la ville et qui deviendra un nouveau lieu où habitants et visiteurs pourront faire du jogging ou de l'exercice.

Xi'an espère stimuler la prochaine étape du développement économique de la ville grâce à l'organisation des Jeux, pour créer une ville plus ouverte, plus inclusive et plus dynamique.

Source : Municipalité de Xi'an

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1629338/XMG_Games.jpg

SOURCE Xi'an Municipal Government