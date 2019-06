Xi'an présente sa candidature pour devenir le centre des startups en Chine en lançant une série de nouvelles initiatives politiques en faveur des diplômés

Un processus d'inscription simplifié : des politiques consolidées de création d'entreprises sont lancées pour simplifier la procédure d'inscription des entreprises et apporter une aide en termes de déductions fiscales, formation, mentorat et financement.

Une incubation prise en charge : Xi'an vise à créer 50 incubateurs, 100 centres d'entreprises et 500 centres de stages en trois ans pour inciter les diplômés à créer leur entreprise.

Un financement : un nouveau fonds de 3 millions RMB de prêts financiers avec bonification d'intérêts sera mis à la disposition des petites et micro-entreprises y ayant droit. Les diplômés qualifiés pourront également demander des prêts d'un montant inférieur à un million RMB et une partie de leur assurance de base sera couverte par ce plan.

Une amélioration de l 'infrastructure : L'Employment and Entrepreneurship Alliance (AEE) - Alliance pour l'emploi et l'esprit d'entreprise - destinée aux étudiants universitaires sera officiellement créée pour réunir universités, étudiants, gouvernement et entreprises, dans l'optique de faciliter un soutien continu aux petites et moyennes entreprises.

Des banques de projets : des banques de projets seront créées à l'échelle municipale et à l'échelle du comté pour aider à la formation en création d'entreprises, au jumelage de projets et aux programmes de mentorat.

Un programme de mentorat : une équipe de 132 experts chevronnés travaillera avec le gouvernement, les institutions et les entrepreneurs pour fournir des conseils et une orientation supplémentaires aux futurs dirigeants.

Un programme riche en évènements : un solide réseau d'incubateurs d'entreprises, un groupe d'investisseurs expérimentés et une kyrielle de programmes soutenus par le gouvernement s'entrecroiseront lors de dizaines d'évènements qui se tiendront tout au long de l'année.

Xi'an va mettre en œuvre sa nouvelle politique de création d'entreprises par le biais d'un écosystème propice aux startups, conçu pour permettre une croissance inclusive. Depuis le lancement de la politique en faveur de la création d'entreprises de Xi'an, plus de 272 millions RMB ont été accordés et 528 000 emplois ont été créés grâce à cinq incubateurs à l'échelle nationale et 23 à l'échelle provinciale où plus de 3 123 startups ont vu le jour.

Parmi les évènements passés, citons le lancement du « 2018 Innovation Xi'an Entrepreneurship competition B&R Create@Alibaba Cloud Startup Contest Xi'an » (un concours d'entreprenariat organisé par la ville pour les startups du cloud, dans le cadre de l'initiative « Une ceinture, une route »), le « 2018 Star Venture Enterprise of Xi'an » (l'entreprise la plus audacieuse de la ville). Cette année, d'autres évènements seront lancés, notamment l'élection de « l'entrepreneur star de l'année » et le « festival universitaire des makers ».

Le gouvernement municipal de Xi'an diffusera des informations sur les dernières mesures en faveur des jeunes diplômés à travers toute une gamme de canaux sociaux et de nouveaux médias, tels que le compte officiel WeChat du gouvernement local, afin d'attirer un plus grand nombre de jeunes entrepreneurs potentiels au cours des années à venir.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://cbe.xa.gov.cn/default.html .

