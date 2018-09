Xi'an promove competição de fisiculturismo e aptidão física como parte da Iniciativa Cinturão e Rota

O evento, a maior competição de fisiculturismo (bodybuilding) e aptidão física (fitness) do mais alto nível já realizada na China atraiu mais de 400 atletas, de 41 países e regiões que se incluem na "Iniciativa Cinturão e Rota" (BRI – Belt and Road Initiative) ou a "Rota da Seda Moderna" ("Modern Silk Road"), que objetiva ligar a China aos países eurasianos, através de uma série de projetos de infraestrutura que seguem as rotas comerciais antigas.

"Estou convencido de que a competição de fisiculturismo e aptidão física será um modelo para intercâmbios esportivos entre países ao longo da BRI e irá impulsionar a imagem de Xi'an como uma metrópole interconectada no cenário mundial", disse o prefeito de Xi'an, Shangguan Jiqing. "Xi'an, como o ponto de partida da antiga Rota da Seda e um esteio do programa da BRI da China, assume a responsabilidade de se transformar no novo alto padrão para reformas do interior e abrir um novo portal internacional para o mundo exterior".

Com o tema "Cinturão e Rota", a competição de fisiculturismo e aptidão física ofereceu uma arena de classe mundial e uma esplêndida exibição cultural, durante a qual inúmeros atletas realizaram grandes apresentações de seus esportes modernos e vigorosos. As apresentações colocaram Xi'an sob os holofotes globais, realçando o papel da cidade como catalisadora da integração da BRI.

Ao abraçar a BRI, Xi'an exerceu um papel ativo na cooperação com países ao longo da Rota da Seda, em áreas que incluem política, economia e cultura. Para os esportes, a cidade realizou uma série de eventos significativos, tais como a Maratona Internacional de Xi'an, a Maratona do Muro da Cidade de Xi'an e o Torneio do Campeonato Internacional de Basquetebol de Xi'an Cinturão e Rota.

Sobre Xi'an

Capital da província de Shaanxi no oeste da China, Xi'an é um destino turístico internacional, com mais de 3.000 anos de história e atrações mundialmente conhecidas, tais como os Guerreiros e Cavalos de Terracotta (Terracotta Warriors and Horses) e seu antigo Muro da Cidade (City Wall). A cidade, apelidada de "museu ao ar livre da China", foi o ponto de partida da Rota da Seda, uma antiga rede de rotas comerciais, estabelecidas durante a Dinastia Han da China, que ligou o Oriente ao Ocidente no comércio.

