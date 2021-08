Xi besucht großen Forstbetrieb in der nordchinesischen Provinz Hebei

Beijing, 26. August 2021 /PRNewswire/ -- Ein Bericht von CCTV+:

Der chinesische Staatspräsident Xi Jinping besuchte am Montag einen großen Forstbetrieb in der Stadt Chengde in der nordchinesischen Provinz Hebei und informierte sich über den ökologischen Schutz und die Forstwirtschaft sowie über das Wachstum der Wälder.