Xi convoca jovens funcionários a reforçar a lealdade e competência para tarefas importantes

Xi fez as observações ao discursar na abertura de um treinamento para funcionários jovens e de meia-idade na escola do partido do Comitê Central do PCC, também conhecida como a Academia Nacional de Governança.

Xi acrescentou dizendo que o PCC sempre foi um partido político que mantém ideais elevados e convicção indomável e que os ideais e convicção referem-se à crença no marxismo, o grande ideal do comunismo e um ideal compartilhado do socialismo com características chinesas.

Ele disse que manter-se fiel ao partido é a melhor demonstração dos ideais e da convicção, enfatizando que essa lealdade tem um sentido claro em tempos pacíficos: defender a liderança do partido e proteger de forma resoluta a autoridade do Comitê Central do Partido, bem como a liderança centralizada e unificada do Comitê Central do PCC.

Ressaltando as soluções baseadas na realidade, Xi incentivou os jovens funcionários a trabalhar em nível primário para aprender sobre vantagens e desvantagens, ao mesmo tempo que ganham tanto elogios quanto críticas, para que possam obter uma compreensão completa da situação real.

Xi enfatizou a necessidade de cumprir obrigações e assumir responsabilidades como o que dá valor aos funcionários.

A defesa de princípios é uma importante característica dos comunistas e um padrão fundamental para avaliar a competência de um funcionário, de acordo com Xi, que acrescentou que todos os funcionários do partido devem ser justos e equitativos ao cumprir deveres e não dar lugar à busca de interesses pessoais em seu trabalho.

Alertando sobre os riscos e desafios significativamente maiores, já que o grande rejuvenescimento da nação chinesa entrou em um período decisivo, Xi disse aos jovens funcionários para "expulsarem as ilusões e se atrevem a lutar."

"Nós, comunistas, devemos ter caráter, integridade e coragem para que nunca sejamos envolvidos por falácias, nunca nos abalemos diante do perigo e nunca sejamos covardes", disse ele.

Xi incentivou os jovens funcionários a reverenciar o partido, o povo, a lei e a disciplina, e a sempre colocar o partido e o povo no centro de seus corações.

Link: https://www.youtube.com/watch?v=vT1AeD9oKkI

FONTE CCTV+

