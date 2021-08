Xi enfatiza a consolidação do senso de comunidade para a nação chinesa

BEIJING, 30 de agosto de 2021 /PRNewswire/ -- Uma reportagem da CCTV+:

O presidente Xi Jinping enfatizou a consolidação do senso de comunidade para a nação chinesa e a firme adoção de abordagens corretas com características chinesas para lidar com assuntos étnicos, ao discursar na conferência central sobre assuntos étnicos. A conferência foi realizada em Beijing na sexta e no sábado.