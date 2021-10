Xi Jinping afirma que a reunificação é uma obrigação para o rejuvenescimento da China no aniversário da revolução de 1911

"Para todo o povo chinês, alcançar o rejuvenescimento nacional não é apenas uma honra compartilhada, mas também uma missão compartilhada", disse Xi, também secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China e presidente da Comissão Militar Central.

"A China deve ser e será reunida"

Xi reiterou compromissos para se esforçar pela reunificação nacional por meios pacíficos, dizendo que é do melhor interesse dos compatriotas em todos os estreitos de Taiwan, bem como da nação chinesa, ao mesmo tempo em que adverte que a "independência de Taiwan" vai contra a tendência da história e levará a um beco sem saída.

"A questão de Taiwan surgiu da fraqueza e do caos de nossa nação, e será resolvida à medida que o rejuvenescimento nacional se tornar realidade", disse Xi em seu discurso no Grande Salão do povo de Pequim, acrescentando que a reunificação é a vontade comum de todo o povo chinês.

Xi lembrou que o continente adere às políticas básicas de reunificação pacífica e a um país, dois sistemas, sustenta a política de uma China e o consenso de 1992, e trabalha para o desenvolvimento pacífico das relações entre as nações.

Observando que a nação chinesa tem uma tradição honrosa de se opor à divisão e salvaguardar a unidade, ele acrescentou que "a secessão voltada para a 'independência de Taiwan' é o maior obstáculo à reunificação nacional e um grande perigo para o rejuvenescimento nacional."

Ressaltando que a questão de Taiwan é assunto interno da China, que não tolera interferências externas, Xi expressou a confiança de que "a reunificação completa de nosso país será e poderá ser realizada."

Uma inevitabilidade histórica

Desejando um futuro brilhante para a nação chinesa, Sun escreveu uma vez: "Se eu acreditar em algo que possa ser viável, mesmo que seja tão difícil quanto mover uma montanha ou drenar o mar, um dia o farei passar."

Relembrando essas palavras, Xi disse no sábado que, após anos de trabalho árduo, o rejuvenescimento nacional da China se tornou uma inevitabilidade histórica, com instituições mais fortes, bases materiais mais firmes e uma mentalidade mais proativa.

"Os últimos 110 anos nos mostraram que, para realizar o rejuvenescimento nacional, o povo chinês deve ter uma grande força para nos conduzir, e essa força é o Partido Comunista da China", acrescentou Xi.

No caminho para o rejuvenescimento nacional, "o socialismo com características chinesas provou ser o único caminho correto", observou.

Ele também insistiu para o povo chinês confiar em seus próprios esforços heroicos. "Por meio da coragem e da habilidade, superaremos todos os principais riscos e desafios que possam impedir nosso caminho para o rejuvenescimento nacional e proteger de forma resoluta nossa soberania nacional, segurança e interesses de desenvolvimento", disse ele.

Xi incentivou o povo e a nação da China a aprender as lições patrióticas da revolução de 1911, a se unir nos bons e maus tempos e contar com uma forte União para superar os riscos e os desafios à frente.

A realização do rejuvenescimento nacional precisa não apenas de um ambiente interno estável e unido, mas também de um ambiente internacional pacífico e estável, disse Xi.

"A agressão e a hegemonia não estão no sangue do povo chinês", destacou, acrescentando que a China continuará a ser uma defensora da paz mundial, uma colaboradora do desenvolvimento global e protetora da ordem internacional, e faremos o nosso melhor para fazer contribuições ainda maiores para a humanidade.

