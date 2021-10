Xi Jinping déclare que la réunification est indispensable pour la renaissance de la Chine à l'occasion de l'anniversaire de la révolution de 1911

« Pour tout le peuple chinois, parvenir à un renouveau national n'est pas seulement un honneur partagé, mais aussi une mission partagée », a déclaré M. Xi, également secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois et président de la Commission militaire centrale.

« La Chine doit être, sera réunifiée »

M. Xi a réitéré son engagement à lutter pour la réunification nationale par des moyens pacifiques, affirmant que c'est dans le meilleur intérêt des compatriotes de l'autre côté du détroit de Taiwan ainsi que de la nation chinoise, tout en avertissant que « l'indépendance de Taiwan » va à l'encontre de la tendance de l'histoire et conduira à nulle part.

« Le problème de Taiwan est né de la faiblesse et du chaos de notre nation, et il sera résolu lorsque la renaissance nationale deviendra une réalité », a déclaré M. Xi lors de son discours au Grand Palais du Peuple à Pékin, ajoutant que la réunification entre les deux rives du détroit est la volonté commune de tout le peuple chinois.

M. Xi a rappelé que la partie continentale adhère aux politiques fondamentales de la réunification pacifique et qu'un pays, deux systèmes, maintient la politique d'une seule Chine et le Consensus de 1992, et œuvre au développement pacifique des relations entre les deux rives du détroit.

Rappelant que la nation chinoise possède une digne tradition d'opposition à la division et de sauvegarde de l'unité, il a ajouté que « la sécession visant à 'l'indépendance de Taiwan' est le plus grand obstacle à la réunification nationale et un grave danger pour la renaissance du pays ».

Soulignant que le problème de Taiwan relève de la politique intérieure de la Chine et ne tolère aucune ingérence extérieure, M. Xi a exprimé sa confiance dans le fait que « la réunification complète de notre pays sera et pourra être réalisée ».

Une fatalité historique

Désirant ardemment un avenir brillant pour la nation chinoise, Sun a écrit un jour : « Si je crois que quelque chose est faisable, même si cela peut être aussi difficile que de déplacer une montagne ou de vider la mer, je le réaliserai un jour. »

Rappelant ces mots, M. Xi a déclaré samedi qu'après des années de dur labeur, la renaissance nationale de la Chine était devenue une fatalité historique, avec des institutions plus fortes, des bases matérielles plus solides et un état d'esprit plus proactif.

« Les 110 dernières années nous ont montré que pour réaliser la renaissance nationale, le peuple chinois doit avoir une grande force pour nous guider, et cette force est le Parti communiste chinois », a ajouté M. Xi.

Sur la voie de la renaissance nationale, « le socialisme à la chinoise s'est avéré être la seule voie correcte », a-t-il fait remarquer.

Il a également exhorté le peuple chinois à compter sur ses propres actions héroïques. « Grâce au courage et à l'habileté, nous surmonterons tous les risques et défis majeurs qui pourraient entraver notre chemin vers la renaissance nationale et sauvegarderons avec détermination notre souveraineté nationale, notre sécurité et nos intérêts en matière de développement », a-t-il déclaré.

M. Xi a exhorté le peuple et la nation chinoise à tirer les leçons patriotiques de la révolution de 1911, à rester unis dans les bons et les mauvais moments et à s'appuyer sur une unité forte pour surmonter les risques et les défis sur la voie à venir.

La réalisation de la renaissance nationale nécessite non seulement un environnement national stable et uni, mais aussi un environnement international pacifique et stable, a indiqué M. Xi.

« La violence et l'hégémonie ne font pas partie de l'ADN du peuple chinois », a-t-il souligné, ajoutant que la Chine restera un champion de la paix mondiale, un acteur important du développement mondial et un défenseur de l'ordre international, et nous ferons de notre mieux pour apporter des contributions encore plus grandes à l'humanité.

https://news.cgtn.com/news/2021-10-09/Xi-delivers-speech-at-event-marking-1911-Revolution-anniversary-14ddra598o8/index.html

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=HvTiX5QwYcc

