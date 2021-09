Xi wzywa młodych urzędników do zwiększenia lojalności i kompetencji w zakresie wykonywania ważnych zadań

PEKIN, 6 września 2021 r. /PRNewswire/ -- W minioną środę chiński prezydent Xi Jinping wezwał młodych urzędników do umocnienia swoich ideałów, lojalności wobec Partii, poszukiwania prawdy w faktach, przyjęcia odpowiedzialności i dążenia do tego, by stać się kręgosłupem społeczeństwa, który realizuje ważne zadania, ciesząc się zaufaniem Partii i całego narodu.