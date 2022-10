Xiamen Airlines gewinnt APEX World Class Award

XIAMEN, China, 28. Oktober 2022 /PRNewswire/ – Am 26. Oktober (Ortszeit) gab die Airline Passenger Experience Association (APEX) die Gewinner verschiedener Auszeichnungen bekannt, darunter Five-Star Global Airlines und World Class Awards. Xiamen Airlines wurde zum dritten Mal in Folge als globale Five-Star-Fluggesellschaft eingestuft und freute sich über eine noch größere Auszeichnung, nämlich den World Class Award 2023, die bedeutendste aller APEX-Auszeichnungen. Sieben weitere Fluggesellschaften, darunter Emirates, Singapore Airlines und Japan Airlines, wurden mit derselben Auszeichnung geehrt.



Ende August dieses Jahres flog Herr Hichem, der offizielle Prüfer von APEX für die Bewertung der Dienstleistungen von Xiamen Airlines, mit mehreren Flügen der Fluggesellschaft in der First Class, Business Class und Economy Class und war beeindruckt von der Professionalität der Besatzungsmitglieder, ihrem tadellosen Service und ihrer unglaublichen Liebe zum Detail. „Einer der Höhepunkte dieser Weltklasse-Service-Audit-Erfahrung ist das Engagement von Xiamen Airlines für Nachhaltigkeit", sagte er. „Als erste Fluggesellschaft der Welt, die die Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung unterstützt, hat Xiamen Airlines die Verwendung von Einwegplastikprodukten praktisch abgeschafft."

Während des Audits bewertete der Prüfer anhand der weltweit höchsten Standards die Hardware, Software und die Dienstleistungen von Xiamen Airlines mit größter Professionalität. Er verfasste einen 197 Seiten langen, mehr als vierzigtausend Wörter umfassenden Service-Audit-Bericht, in dem er die Konsistenz und Integrität der Dienstleistungen von Xiamen Airlines über die gesamte Kette hinweg anerkannte, darunter Flugsicherheit, Pünktlichkeit, sorgenfreies Einchecken, Kabinenservice und Transfers. „Xiamen Airlines gewinnt diese außergewöhnliche Auszeichnung, indem sie sich von einer Gruppe weltweit führender Fluggesellschaften abhebt", sagte Hichem. „Das ist wirklich etwas, das man sich hart erarbeiten muss."

Innovationen, die das Passagier-Erlebnis ständig verbessern

Der „World Class Award 2023 ist eine Anerkennung der APEX für unsere hochwertigen Dienstleistungen", sagte Zhao Dong, Vorsitzender von Xiamen Airlines. „Wir werden auch weiterhin hohe Standards für unsere Dienstleistungen anwenden und uns an strenge Anti-COVID-Maßnahmen und einen nachhaltigen, verantwortungsvollen Betrieb halten, um allen unseren Passagieren ein außergewöhnliches Erlebnis zu bieten."

Im Jahr 2019 wurde Xiamen Airlines eingeladen, an der jährlichen APEX-Tagung anlässlich ihres 40-jährigen Bestehens teilzunehmen. Zhao Dong, der Vorstandsvorsitzende von Xiamen Airlines, erntete großen Beifall, als er dem Publikum in einer Rede in englischer Sprache erklärte, wie die Fluggesellschaft sich proaktiv um Nachhaltigkeit bemüht, um die Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung (SDG) zu unterstützen. Herr Zhao war auch der erste Vertreter eines chinesischen Unternehmens, der in den Vorstand von APEX aufgenommen wurde, der sich aus führenden Vertretern der weltweit größten Fluggesellschaften wie Delta Air Lines und JetBlue zusammensetzt. Im selben Jahr erhielt Xiamen Airlines von APEX drei weitere Auszeichnungen für ihre konkreten Maßnahmen zur Unterstützung der SDG der Vereinten Nationen und für ihre Servicequalität: SDG Global Visionary Leader Award, Passengers' Choice for Best Cabin Service in Mainland China und Passengers' Choice for Best Food & Beverage in Mainland China.

Seit Anfang dieses Jahres hat Xiamen Airlines seine Dienstleistungen modernisiert, um Veränderungen und Durchbrüche in der neuen Marktlandschaft zu bewirken. Um beispielsweise umweltfreundlicher zu sein und das Konzept der Nachhaltigkeit zu fördern, hat Xiamen Airlines in diesem Jahr ihren ersten klimaneutralen Flug durchgeführt. Sie war die erste chinesische Fluggesellschaft, die ihren Passagieren in der ersten Klasse in Zusammenarbeit mit einem Drei-Sterne-Michelin-Restaurant üppige „A Starred Journey"-Speisen und Weine servierte. Um die chinesische Kultur zu fördern und den typischen Charakter von China hervorzuheben, hat die Fluggesellschaft außerdem das Tianji Teahouse eingeführt, ein auf der Teezeremonie basierendes neues Servicesystem, das die traditionelle chinesische Teekultur mit modernem Kabinenservice vermischt. All dies zeigt das Engagement von Xiamen Airlines für Innovation und wurde von APEX entsprechend gewürdigt.

