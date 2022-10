Xiamen Airlines remporte le prix World Class de l'APEX

XIAMEN, Chine, 28 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Le 26 octobre, heure locale, la Airline Passenger Experience Association (APEX - Association pour l'expérience des passagers des compagnies aériennes) a annoncé les lauréats de plusieurs prix différents, dont les prix Five-Star Global Airlines et World Class. Classée comme compagnie aérienne mondiale cinq étoiles pour la troisième année consécutive, Xiamen Airlines a été ravie de remporter un prix encore plus impressionnant, à savoir le prix World Class 2023, le plus prestigieux de tous les prix APEX. Sept autres compagnies aériennes, dont Emirates, Singapore Airlines et Japan Airlines, ont reçu le même titre.

Xiamen Airlines Wins APEX World Class award Xiamen Airlines Wins APEX World Class award

Des services distinctifs ont valu à Xiamen Airlines la plus haute distinction

Fin août cette année, M. Hichem, l'auditeur officiel de l'APEX chargé d'évaluer les services de Xiamen Airlines, a voyagé en première classe, en classe affaires et en classe économique sur plusieurs vols de la compagnie, et a été impressionné par le professionnalisme de ses membres d'équipage, leurs prestations impeccables et leur incroyable souci du détail. « L'un des points forts de cette expérience d'audit de service de classe mondiale est l'engagement de Xiamen Airlines en matière de durabilité », a-t-il déclaré. « En tant que première compagnie aérienne au monde à avoir soutenu les objectifs de développement durable des Nations unies, Xiamen Airlines a pratiquement éliminé l'utilisation de produits en plastique jetables. »

Au cours de l'audit, l'auditeur a évalué le matériel, les logiciels et les prestations de Xiamen Airlines avec le plus grand professionnalisme au regard des normes les plus élevées au monde. Il a égrené 197 pages, soit plus de 40 000 mots du rapport d'audit des prestations, et a reconnu la cohérence et l'intégrité des services de Xiamen Airlines tout au long de la chaîne, notamment la sécurité des vols, la ponctualité, l'enregistrement aisé, les prestations en cabine et les transferts. « Xiamen Airlines remporte ce grand honneur en se démarquant d'un groupe de compagnies aériennes de premier plan dans le monde », a affirmé M. Hichem. « C'est une récompense méritée. »

Innover pour améliorer sans cesse l'expérience des passagers

« Le prix World Class 2023 témoigne de la reconnaissance par l'APEX de nos services de haute qualité », a expliqué Zhao Dong, président de Xiamen Airlines. « Nous continuerons à adopter des normes élevées pour nos services, et à nous en tenir à des mesures anti-COVID rigoureuses et à une activité durable et responsable pour garantir des expériences remarquables à tous nos passagers. »

En 2019, Xiamen Airlines a été invitée à participer à la réunion annuelle de l'APEX marquant son 40e anniversaire. Zhao Dong, président de Xiamen Airlines, a été fortement applaudi lors de l'événement lorsqu'il a prononcé un discours en anglais expliquant au public comment la compagnie aérienne avait cherché à être durable pour soutenir les objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies. M. Zhao a également été le tout premier Chinois à rejoindre le conseil d'administration de l'APEX, composé de dirigeants des plus grandes compagnies aériennes du monde, telles que Delta Air Lines et JetBlue. La même année, pour les actions concrètes qu'elle a menées en faveur des ODD des Nations unies et ses prestations de qualité, Xiamen Airlines a reçu de l'APEX trois autres prix, à savoir le SDGs Global Visionary Leader Award, le Passengers' Choice for Best Cabin Service in Mainland China et le Passengers' Choice for Best Food & Beverage in Mainland China.

Depuis le début de l'année, Xiamen Airlines innove en matière de services pour tenter d'opérer des changements et des percées dans le nouveau paysage du marché. Ainsi, pour se montrer plus respectueuse de l'environnement et promouvoir le concept de durabilité, Xiamen Airlines a effectué cette année son premier vol neutre en carbone. Elle a été la première compagnie aérienne chinoise à offrir aux passagers de première classe de fastueux repas et vins « A Starred Journey », en collaboration avec un restaurant trois étoiles Michelin. De plus, afin de promouvoir la culture chinoise et de souligner le caractère typique de la Chine, la compagnie a lancé Tianji Teahouse, un nouveau système de service basé sur la cérémonie du thé et intégrant à la fois la culture traditionnelle chinoise du thé et les prestations modernes en cabine. Tous ces éléments témoignent de l'engagement de Xiamen Airlines en faveur de l'innovation et ont été applaudis par l'APEX.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1931216/1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1931217/2.jpg

SOURCE Xiamen Airlines