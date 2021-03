Xiaomi inclut le jeu en Cloud AirConsole sur chaque appareil Android™ TV

« En tant que société Internet dont le cœur est constitué de smartphones et de matériel intelligent connectés par une plate-forme IdO, nous nous efforçons de fournir à nos consommateurs le meilleur contenu et une expérience utilisateur fluide. Avec AirConsole, ils peuvent profiter d'un catalogue de jeux multijoueurs directement sur leur télévision », a déclaré Wang Dong, directeur général adjoint du département Internet Business chez Xiaomi Corporation.

La mission d'AirConsole est d'offrir aux utilisateurs un accès instantané aux jeux dans le Cloud. La bibliothèque AirConsole comprend des centaines de jeux de tous genres. Les smartphones servent de manettes pendant que le jeu se déroule sur votre télévision. Aucun matériel supplémentaire n'est requis pour une expérience complète sur une console de jeu vidéo.

« Comme prévu, l'écosystème Android TV nous permet de créer des partenariats gagnant-gagnant avec des marques innovantes. Ce partenariat avec Xiaomi va enrichir leur offre tout en accélérant notre croissance mondiale » explique Anthony Cliquot, directeur de l'exploitation chez AirConsole, responsable du développement des partenariats stratégiques. « Nous sommes ravis d'apporter le plaisir du multijoueur aux millions d'utilisateurs de Xiaomi juste avant le début des vacances. »

L'utilisation d'AirConsole a connu une forte hausse pendant la pandémie de Coronavirus grâce à son accessibilité instantanée sur le Web et sur Android TV. Juste après avoir fait connaître sa sortie sur Amazon Fire TV au début du mois, AirConsole annonce un autre partenariat stratégique avec un acteur majeur de l'écosystème Android TV.

À propos d'AirConsole

AirConsole est une start-up en pleine expansion basée à Zurich, en Suisse. Fondée par l'ex-Googler et l'entrepreneur en série Andrin von Rechenberg, la société s'est fait rapidement connaître en surmontant le problème jusqu'alors non résolu de la latence lors de jeux utilisant des smartphones comme manettes. Plus de 7 000 développeurs dans le monde ont co-créé plus de 190 jeux disponibles sur AirConsole, qui ont été consommés en retour par plus de 9 millions de joueurs de plus de 190 pays. À ce jour, l'équipe d'AirConsole a levé 7,4 millions USD.

Accessible instantanément sur www.airconsole.com .

