Xiaomi lance la série 12 sur Goboo aux côtés d'autres produits très attendus

Tous les regards sont tournés vers le Xiaomi 12, le dernier smartphone phare de l'une des marques de smartphones à la croissance la plus rapide sur le marché européen. Le téléphone bénéficie d'une augmentation de 20 % des performances grâce au processeur Snapdragon ® 8 Gen 1 et au moteur d'IA Qualcomm ® de 7 e génération.

Les Mi Fans, comme on appelle les fidèles de la marque, s'attendent également à des améliorations majeures de la triple caméra du téléphone, qui comprend une caméra télémacro de 5 Mpx ainsi que de nouvelles capacités de photographie de nuit pour les vidéos et le mode portrait.

« La série Xiaomi 12 ne ressemble à aucun autre téléphone Xiaomi que nous avons vu auparavant, et nous sommes impatients de la lancer aux côtés de la série Redmi Note 11 et d'une myriade d'autres nouveaux produits géniaux. Tout le monde y trouvera son compte pendant la Super Brand Week », a déclaré Monica, directrice du marketing de Goboo.

Les utilisateurs de Goboo à la recherche d'une technologie de pointe pour des prix de milieu de gamme peuvent se tourner vers le lancement du Redmi Note 11 Pro 5G et du Redmi Note 11 Pro, tous deux dotés d'un appareil photo 108 Mpx, d'un écran AMOLED 120 Hz, d'une batterie de 67 W et de 5000 mAh.

Pendant ce temps, Goboo offre des cadeaux supplémentaires pour tout achat pendant la période de vente qui commence le 15 mars à 14 h 00 (GMT+1). Les cadeaux comprennent la Mi Watch S1 Active, le Mi Band 6 et plus encore. Pour en savoir plus sur la vente, consultez le site https://bit.ly/3t60NUY

Goboo a été fondé en 2020 avec pour mission de partager des sélections de produits de haute qualité avec les consommateurs européens. Engagé à construire une plateforme de commerce électronique efficace et professionnelle, Goboo expédie ses produits depuis des entrepôts locaux en Europe, offrant une livraison rapide dans 21 pays et une livraison le lendemain en Espagne. Les clients bénéficient d'un soutien pour la fonction de paiement échelonné Klarna, qui propose des plans de paiement sans intérêt en 3 ou 4 versements et un paiement après livraison dans les 14 à 30 jours. En outre, Goboo offre la livraison gratuite des produits vendus, des retours sans condition dans les 14 jours et une garantie de 2 ans sur les produits.

