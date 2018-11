Xiaoshan, Bezirk der Stadt Hangzhou in China priorisiert digitale Wirtschaft

HANGZHOU, China, 22. November 2018 /PRNewswire/ -- Xiaoshan, ein Bezirk der Stadt Hangzhou in Ostchina und ein mächtiger Bezirk der traditionellen Industrie für die Hauptstadt der Provinz Zhejiang, schlug am Mittwoch einen Plan zur Kultivierung digitaler Branchencluster und zur Förderung der digitalen Transformation der Industrie vor, um die digitale Wirtschaft zu einem neuen Aushängeschild des Bezirks zu machen.

In einer Konferenz am Mittwoch, die sich auf die digitale Wirtschaftsentwicklung konzentrierte, kündigte Xiaoshan an, dass es sein Ziel sei, die Größe und Wertschöpfung der Kernindustrie seiner digitalen Wirtschaft in den kommenden vier Jahren zu verdoppeln und das Aggregat seiner Informationswirtschaft und digitalen Wirtschaft bis 2022 auf 120 Milliarden Yuan bzw. 72 Milliarden Yuan zu steigern.

In den letzten Jahren wurden neue Durchbrüche in der digitalen Wirtschaft des Bezirks erzielt, wobei sich neue digitale Stars wie NetEase, SenseTime und iFLYTEK schnell entwickeln, führende digitale Unternehmen wie WeDoctor und SHINING 3D zunehmend wachsen und spezielle Branchencluster wie künstliche Intelligenz, intelligente medizinische und industrielle Big Data allmählich Gestalt annehmen. Darüber hinaus schießen Smart-Manufacturing-Unternehmen wie Pilze aus dem Erdboden.

Der Bezirk Xiaoshan wird mit Nachdruck digitale Wirtschaftsentwicklungsplattformen sowie eine optimale ökonomische Zone der digitalen Wirtschaft aufbauen und die organische Integration von digitaler Wirtschaft und Produktion, Stadt und Menschen fördern, um Pionier und Vorreiter beim Aufbau der ersten digitalen Wirtschaftsstadt im ganzen Land zu sein, erklärte Tong Guili, Mitglied des ständigen Ausschusses des CPC Hangzhou Municipal Committee und Sekretär des CPC Xiaoshan District Committee.

Das Projekt China V Valley (V bezieht sich auf Visual, Vision, Video), das sich auf die Bereiche Computer-Vision- und Machine-Vision-Technologie konzentriert, wurde auf der Konferenz ins Leben gerufen und in Xiaoshan angesiedelt. Dieses Projekt zielt darauf ab, Branchencluster von Weltklasse zu schaffen, indem es die Ökologie der Industriekette entwickelt, die Algorithmen, Chips, Geräte und Plattformen umfasst, wobei Forschungsinstitute von Universitäten als Innovationsmotoren fungieren und sich auf visuelle Wahrnehmung, Ultra-High-Definition-Vision und visuelle Anwendungen konzentrieren.

SOURCE Organizing Committee of Digital Economy Development Conference of Xiaoshan District