Xiaoshan, district de la ville chinoise de Hangzhou, donne la priorité à l'économie numérique

HANGZHOU, Chine, 22 novembre 2018 /PRNewswire/ -- Xiaoshan, district de la ville de Hangzhou, en Chine orientale, et zone de grande importance pour l'industrie traditionnelle de la capitale de la province du Zhejiang, a proposé mercredi un plan visant à développer des regroupements d'industries numériques et à promouvoir la transformation numérique des industries dans le but de faire de l'économie numérique la nouvelle carte de visite du district.

Lors d'une conférence sur le développement économique numérique qui a eu lieu mercredi dernier, le district de Xiaoshan a annoncé qu'il s'est fixé comme objectif de doubler la portée et la valeur ajoutée des activités de base de son économie numérique dans les quatre ans à venir et de porter le montant total de son économie de l'information et de son économie numérique à 120 milliards de yuans et 72 milliards de yuans, respectivement, à l'horizon 2022.

Ces dernières années, de nouvelles avancées ont été accomplies dans l'économie numérique du district, notamment grâce au développement rapide de nouveaux phares du numérique comme NetEase, SenseTime et iFLYTEK, à la croissance spectaculaire de grandes entreprises numériques telles que WeDoctor et SHINING 3D et au fait que des filières industrielles pointues comme l'intelligence artificielle, la médecine intelligente et les Big data industrielles prennent progressivement forme. Par ailleurs, les entreprises qui adoptent la fabrication intelligente sont en plein foisonnement.

Le district de Xiaoshan va très fortement s'impliquer dans la création de plateformes de développement de l'économie numérique, ainsi que dans celle d'une zone écologique idéale au service de l'économie numérique. Il va favoriser l'intégration dynamique de l'économie et de la production numériques, de la ville et des personnes, en s'efforçant d'être le pionnier et le fer de lance en termes de construction de la première ville du pays fondée sur l'économie numérique, selon Tong Guili, membre du comité permanent du Comité municipal de Hangzhou du Parti communiste chinois (PCC) et secrétaire du PCC pour le district de Xiaoshan.

Le projet « China V Valley » (V comme « visuel », « vision » et « vidéo »), axé sur la technologie de vision par ordinateur et la technologie de vision artificielle, a été lancé à l'occasion de la conférence et va prendre corps à Xiaoshan. Il vise à créer des regroupements industriels de premier plan, axés sur ces types de vision, en développant une écologie de la chaîne industrielle qui englobe les algorithmes, les puces, les dispositifs et les plateformes. Dans le cadre de ce projet, les instituts de recherche des universités seront les moteurs de l'innovation qui se consacreront à la perception visuelle, à la vision en ultra-haute définition et aux applications visuelles.

