XIII Międzynarodowe Forum Inwestycji Infrastrukturalnych dobiega końca - podczas Forum w Makau podpisano umowy współpracy o łącznej wartości inwestycyjnej 15 mld USD

MAKAU, 30 września 2022 r. /PRNewswire/ -- 29 września sukcesem zakończyło się trwające dwa dni XIII Forum Inwestycji Infrastrukturalnych w Makau (13th International Infrastructure Investment and Construction Forum - IIICF, Forum), którego współorganizatorem było Chińskie Stowarzyszenie Międzynarodowych Wykonawców oraz Instytut Promocji Handlu i Inwestycji w Makau. Podczas tegorocznego Forum odbyło się 41 wydarzeń, przyciągając ponad 1,3 tys. liderów i kierowników z przeszło 600 organizacji, w tym agencji rządowych, instytucji finansowych, firm budowlanych i podmiotów branżowych z całego świata, które uczestniczyły w nich na miejscu, a także 500 tys. gości śledzących Forum podczas transmisji internetowych na żywo.

The 13th International Infrastructure Investment Construction Forum Concludes in Macao.

Jako najbardziej wpływowe coroczne wydarzanie związane z sektorem inwestycji infrastrukturalnych Forum okazało się owocnym czasem, przynosząc doskonałe rezultaty w promocji międzynarodowej współpracy i kojarzeniu przedsiębiorstw. Podczas Forum odbyło się ok. 210 spotkań biznesowych i działań kojarzących, skutkując podpisaniem 19 umów współpracy w zakresie inwestycji w budownictwo mieszkalne i infrastrukturę w Hongkongu, inwestycji w wydobycie złóż żelaza w Kazachstanie, elektrowni fotowoltaicznych w Argentynie oraz elektrowni wodnych, a także obiektów przesyłowych i podstacji w Demokratycznej Republice Konga, których łączna wartość inwestycyjna wyniosła 15 mld USD, co stanowi wzrost o 550% w stosunku do poprzedniego roku. Przestrzeń wystawiennicza Forum została zwiększona o 20% w porównaniu do poprzedniej edycji. Skupiono się na eksponowaniu nowych technologii, produktów i usług branżowych oraz liderów w powiązanych branżach.

Podczas forum zaprezentowano Indeks Rozwoju Infrastruktury Pasa i Drogi 2022 (Belt and Road Infrastructure Development Index 2022) oraz Raport dot. Indeksu Rozwoju Infrastruktury Pasa i Drogi 2022 (Belt and Road Infrastructure Development Index Report). Uruchomiono „Mechanizm Międzynarodowej Promocji Zrównoważonej Infrastruktury", a firma Huawei opublikowała „Smart Road Partner Go Global Program" oraz „ Smart Highway White Paper", w których nakreślono kompleksowe rozwiązania dla międzynarodowej społeczności w zakresie inwestycji, jak również budownictwa, eksploatacji i zarządzania inteligentnymi autostradami.

Fang Quichen, prezes Chińskiego Stowarzyszenia Międzynarodowych Wykonawców (China International Contractors Association - CHINCA) powiedział, że forum dodatkowo wzmocni współpracę pomiędzy wszystkimi zaangażowanymi stronami, poszerzając pole współpracy międzynarodowej, co ma ogromne znaczenie dla realizacji inicjatywy Pasa i Drogi, wdrażania międzynarodowych inicjatyw rozwojowych i kształtowania społeczności skupionej na ludzkim przeznaczeniu.

Więcej informacji można znaleźć na stronie http://en.iiicf.org/.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1911840/image_5013326_30100716.jpg

SOURCE China International Contractors Association