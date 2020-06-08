新報告表明特許學校及其學生受數碼鴻溝影響最大，敦促立法者採取行動

華盛頓2020年6月8日 /美通社/ -- 美國公立特許學校全國聯盟今天發佈了一份新政策簡報「特許學校與學生接入設備和互聯網」(Charter School and Student Access to Devices and the Internet)，對在獲得遠端學習機會方面面臨最大障礙的學校和社區進行了分析。報告呼籲每年提供2.43億美元必要資源，以彌補數碼接入方面的差距。當學校因新冠疫情關閉時，美國幾乎所有的K-12學生立即投入到遠端學習中，而許多沒有接入設備和高速互聯網連接的低收入家庭則處於不利地位。如果沒有國會的救濟援助，數碼鴻溝極有可能加劇基於收入和種族的成就和學識差距。

簡報的主要發現包括：

美國約有900萬學生缺乏互聯網接入或相關設備。

超過五分之一的特許學校學生，約八分之一的區域學校學生所在學校位於低網絡連接區域，這表明特許學校學生所在學校位於低網絡連接區域的幾率高出60%。

縮小特許學校數碼鴻溝的費用預計為2.43億美元。

在設有特許學校的44個州中的31個州，20%或以上特許學校學生缺乏互聯網連接。

低網絡連接的前50個城市占所有面臨連接挑戰的特許學校學生的50%以上。

美國公立特許學校全國聯盟總裁兼行政總裁Nina Rees表示：「這個春季學期，數百萬美國學生沒有互聯網接入或數碼設備。如果今年秋季受影響最大的學生仍然裝備不足，後果將不堪設想。如果不能縮小數碼鴻溝，低收入家庭就會陷入現代的黑暗時代，而富裕家庭則無數碼資源可用。對K-12學生提供實質性的更多幫助必須是國會下一階段聯邦救助的一部分。學生和家庭殷切期盼決策者在他們遭受另一個失學學年的後果之前儘快縮小數碼鴻溝。」

根據最新的美國社區調查數據，全國聯盟估計特許學校需要2.43億美元來解決未滿足的設備和連接需求。鑒於特許學校學生中有較高比例的學生上網率較低，在某些州和城市中尤為明顯，立法者必須按實際情況撥出資金來彌補這一差距。聯邦、州和地方政府以及慈善家也需要將資金投向需求最大的學校和學生，特別是好多位於低網絡連接區域的特許學校。

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