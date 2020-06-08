新报告表明特许学校及其学生受数字鸿沟影响最大，敦促立法者采取行动

华盛顿2020年6月8日 /美通社/ -- 美国公立特许学校全国联盟今天发布了一份新政策简报“特许学校与学生接入设备和互联网”(Charter School and Student Access to Devices and the Internet)，对在获得远程学习机会方面面临最大障碍的学校和社区进行了分析。报告呼吁每年提供2.43亿美元必要资源，以弥补数字接入方面的差距。当学校因新冠疫情关闭时，美国几乎所有的K-12学生立即投入到远程学习中，而许多没有接入设备和高速互联网连接的低收入家庭则处于不利地位。如果没有国会的救济援助，数字鸿沟极有可能加剧基于收入和种族的成就和学识差距。

简报的主要发现包括：

美国约有900万学生缺乏互联网接入或相关设备。

超过五分之一的特许学校学生，约八分之一的区域学校学生所在学校位于低网络连接区域，这表明特许学校学生所在学校位于低网络连接区域的几率高出60%。

缩小特许学校数字鸿沟的费用预计为2.43亿美元。

在设有特许学校的44个州中的31个州，20%或以上特许学校学生缺乏互联网连接。

低网络连接的前50个城市占所有面临连接挑战的特许学校学生的50%以上。

美国公立特许学校全国联盟总裁兼首席执行官Nina Rees表示：“这个春季学期，数百万美国学生没有互联网接入或数字设备。如果今年秋季受影响最大的学生仍然装备不足，后果将不堪设想。如果不能缩小数字鸿沟，低收入家庭就会陷入现代的黑暗时代，而富裕家庭则无数字资源可用。对K-12学生提供实质性的更多帮助必须是国会下一阶段联邦救助的一部分。学生和家庭殷切期盼决策者在他们遭受另一个失学学年的后果之前尽快缩小数字鸿沟。”

根据最新的美国社区调查数据，全国联盟估计特许学校需要2.43亿美元来解决未满足的设备和连接需求。鉴于特许学校学生中有较高比例的学生上网率较低，在某些州和城市中尤为明显，立法者必须按实际情况拨出资金来弥补这一差距。联邦、州和地方政府以及慈善家也需要将资金投向需求最大的学校和学生，特别是好多位于低网络连接区域的特许学校。

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