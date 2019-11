新报告重点介绍有色人种特许学校领导者让家庭来支持学生的创新方法

华盛顿2019年11月19日 /美通社/ -- 今天,National Alliance for Public Charter Schools(美国公立特许学校联盟)与Public Impact组织一起发布了《Identity and Charter School Leadership: Profiles of Leaders of Color Engaging Families》(身份和特许学校领导力:有色人种领导者联系家庭的方法的介绍),讨论三位有色人种领导者的经验如何影响他们与家庭互动,并邀请家庭参与孩子所在学校的教育的方式。这份报告是一系列(共有三份)报告的第二份,该系列报告主要是让有色人种特许学校领导者,就他们的经验和观点塑造他们领导学校的卓越方式,介绍一些方法。

美国公立特许学校联盟负责倡导的高级副总裁艾米-威尔金斯(Amy Wilkins)表示:"我们开展这项研究的目标是,研究有色人种特许学校领导者,他们所在的学校都是公立学校,而这些领导者在全美社区带来了明确的积极影响。通过这些报告,我们希望能够阐明有色人种领导者给他们的学校带来的一些独一无二的价值,以及其他领导者 -- 无论其种族/民族情况如何 -- 将会予以明智采纳、富有思想深度和效力的实践。"

这份报告中所介绍的领导者,在让家庭成为真正的教育合作伙伴的方法上面,都取得了突出成就:

玛奎塔-亚历山大(Maquita Alexander) 是华盛顿特区的华盛顿育英公立特许学校的执行总监兼校长。在亚历山大想要为来自于各种背景和收入水平的家庭的学生,创造更具吸引力的校园时,她想让家长在这方面发挥领先作用。

新报告还重点介绍了在联系多元化家庭方面的独特挑战和机遇。在报告中所介绍的领导者中,有两位服务来自于不同种族、民族和社会经济背景的学生的领导者发现,不是所有家庭都在了解孩子所在学校,或是孩子一旦入校就参加学校教育上面,居于同等地位。这在一定程度上,是由于他们自己作为有色人种的经验,不过,这两位领导者都将创造公平竞争环境的努力放在首要位置。

这份报告还重点强调了跨越系列报告中所有八个介绍、与领导者作为有色人种的经验有关的共同主题:

根据个人经验,堵住漏洞和创造机会。 根据他们自己作为有色人种人士/来自于低收入家庭的儿童的学习经验上面的漏洞,几位学校领导者报告说,他们采用非传统举措,在他们自己的学校里来应对这些挑战。

Public Impact负责政策和管理研究的副总裁丹妮埃拉-多伊尔(Daniela Doyle)说:"我们在这份报告中所探索的实践,与数十年来的研究相一致,表明无论家庭收入、家长教育和种族背景情况如何,所在家庭参与其教育的学生都倾向于在学校中表现得更好。此外,我们发现这三位领导者选择让家庭参与学校教育的方法,还能反映他们自己作为有色人种的个人体验。"

报告全文可以在线获取,网址:www.publiccharters.org/our-work/publications/profiles-leaders-color-engaging-families。

垂询报告、美国公立特许学校联盟和Public Impact详情,请联系Shaelyn Macedonio,电邮:shaelyn@publiccharters.org。

美国公立特许学校联盟简介

美国公立特许学校联盟是领先的全美非营利性组织,致力于推进公立特许学校运动的开展。我们的使命是,通过培养强大的特许学校部门,来引领公共教育达到前所未有的学习成就水平。垂询详情,请访问www.publiccharters.org。

Public Impact简介

Public Impact创立于1996年,其使命是为所有学生,尤其是低收入学生、有色人种学生和需求一直未能得到很好的满足的学生,大大改善教育情况。垂询详情,请访问www.publicimpact.com。

