新郵票誌慶虎年蓄勢待發

紐約2022年1月21日 /美通社/ -- 隨著農曆新年臨近，美國郵政署今天在紐約市彼得諾頓交響樂空間舉行的奉獻儀式上發行一枚新的 Forever 郵票以紀念虎年。

這些郵票現已在全國各地的郵局和網上發售，網址：usps.com/stamps。現正使用主題標籤 #LunarNewYearStamp 分享郵票消息。

擔任郵票儀式專職官員的美國郵政理事會成員 Ronald A. Stroman 表示：「農曆新年慶祝活動完全符合美國偉大的文化傳統。這是一個在紀念過去的同時為新的開始做準備的時候， 這是一個迎接好運和繁榮的時刻。」

全球藝術項目副總裁兼亞洲協會博物館館長 Michelle Yun 以及紐約市市長媒體和娛樂辦公室專員 Anne del Castillo 也出席活動。

del Castillo 說：「農曆新年是亞洲人和亞裔美國人尊重他們的文化遺產和傳統的時候，這個郵票系列慶祝他們對美國歷史和文化的突出和影響。

虎年從2022年2月1日開始至2023年1月21日結束。

虎是中國農曆十二生肖的第三個生肖， 許多古老的寓言和傳說解釋了十二生肖的起源， 最常見的故事講述動物在河流中賽跑以確定其生肖順序。鼠騎在牛背上過河，在最後一分鐘跳到前面，贏得比賽。接下來是牛，然後是虎、兔、龍、蛇、馬、羊、猴、雞和犬，最後是豬。

與其他星座一樣，性格特徵和其他屬性通常與出生在特定動物年份的人有關。

虎年出生的人可能會被認為是勇敢、自信和受人喜歡。藍色、橙色和灰色是老虎的幸運色，黃色的百合和瓜葉菊也可能帶來好運。關於人生重要里程碑的其他預測通常基於一個人的生肖，包括姻緣、事業和健康。

農曆新年是全球許多亞洲社區一年中最重要的節日之一，包括美國、中國、越南、韓國和新加坡。在這些不同的文化中，有許多迎接新一年好運和繁榮的傳統。

農曆新年在越南稱為節，在中國和其他地方稱為春節，農曆新年從冬至後的第二個新月開始，歷史上標誌著春天的到來。充滿象徵意義的紅色和金色在一年中的這個吉祥時刻隨處可見。紅色被認為是非常幸運，而金色則帶來財富。

在新年的頭幾天，舞者、雜技演員和音樂家經常舉行遊行和選美比賽。慶祝活動也標誌著民間藝術家製作剪紙工藝品慶祝的重要場合。

農曆新年慶祝活動在除夕後的第一個滿月之夜達到高潮，在中國文化中被稱為元宵節。在美國和其他地方，節日以盛大的遊行和裝飾公共場所的絢麗燈籠為標誌。

為慶祝這個節日，美國郵政署於 2020 年推出了第三個系列的農曆新年郵票。這個新系列將持續到 2031 年，兔年、龍年、蛇年、馬年、羊年、猴年、雞年、狗年和豬年的郵票即將陸續推出。

藝術總監 Antonio Alcalá 與藝術家 Camille Chew 合作製作了一系列郵票，創作了新穎、有趣和喜慶的農曆新年圖像。讓人想起在農曆新年遊行中經常表演的舞龍或舞獅中使用的精心裝飾面具，Chew 的 3D 面具是對一年中這個吉祥時期創造的剪紙民間藝術工藝品的悠久傳統的當代詮釋。

郵政產品

顧客可以透過 usps.com/shopstamps 的郵政商店購買郵票和其他集郵產品，或致電 844-737-7826 或在全國各地的郵局選購。

Forever 郵票的價值將與目前的 First-Class Mail 1–安士價格相同。

如欲了解有關訂購首日發行郵戳和首日封的資訊，請瀏覽 usps.com/shop。

郵政署通常不收取營運費用的稅款，並依靠郵資、產品和服務的銷售來為其營運提供資金。

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