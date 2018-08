XinFin lance le projet Sandbox destiné à la tokenisation des actifs des infrastructures publiques

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/627518/XinFin_Logo.jpg )



S'exprimant pendant la conférence, Joseph Appalsamy, responsable du développement commercial, a expliqué comment la blockchain peut aider un tel consortium : « Seuls vingt-cinq pour cent des investisseurs publics mondiaux (GPI en anglais) investissent dans des projets en phase de démarrage et c'est la prise de risque qui explique cela, de sorte que nous nous sommes demandé si la blockchain pouvait réduire le risque lié au financement des projets, si elle pouvait faire baisser les coûts des transactions, automatiser et simplifier les processus, fournir des données en temps réel sur la performance des actifs et créer un échange, et nous avons répondu par l'affirmative à toutes ces questions. »

XinFin affirme qu'elle peut, par le biais de la tokenisation des actifs de l'infrastructure physique, aider les institutions de développement à contracter certains de ces prêts qui ne comportent plus de risques pour leurs comptes et peuvent en effet être vendus à des compagnies d'assurance qui veulent un taux de rendement du type de ceux fournis par les services publics.

XinFin a suggéré aux GPI que, bien que la blockchain fasse l'objet d'une expérimentation en silo, cela devrait être fait dans un consortium afin de normaliser le développement de l'infrastructure en tant que catégories d'actifs (IAC) en utilisant la tokenisation des actifs dans un environnement de sandbox - dorénavant appelé « Projet Sandbox ». Les GPI intéressés par l'adhésion au consortium peuvent cliquer sur https://www.tradefinex.org/publicv/partnership et faire ainsi partie de la campagne mondiale.

Atul Khekade, responsable du développement des écosystèmes, a déclaré : « En utilisant l'intégration d'ERC-721 et de DLT sur le protocole XDC, XinFin permet aux investisseurs institutionnels de rassembler des capitaux pour la propriété fractionnaire de grands projets d'infrastructure, ce qui réduit le risque d'exposition et augmente la liquidité. Les grands investisseurs peuvent diversifier leurs investissements en infrastructure en investissant le même montant alloué dans plusieurs projets et les plus petits investisseurs peuvent avoir accès à des investissements en infrastructure qui étaient auparavant trop importants pour qu'ils les prennent en compte ».

Le consortium TradeFinex IAC vise à développer les meilleures pratiques, à normaliser les instruments et à travailler avec les organismes de réglementation afin de s'intégrer dans un cadre de politique et de conformité adéquat.

Le lancement a été précédé par des discussions préalables sur le changement climatique avec la Banque des Règlements Internationaux (BRI), un domaine d'intérêt clé pour XinFin, car sa chaîne consensuelle de preuve de participation démontre que le minage énergivore n'est plus nécessaire pour les applications de la blockchain hybride de qualité entreprise, ce qui en fait une « blockchain verte ».

XinFin est un protocole / une plateforme mondial(e) en open source pour la blockchain hybride qui a des contributeurs communautaires indépendants, notamment des bailleurs de fonds à long terme, des services publics de réseau et des développeurs de technologie.

