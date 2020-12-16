行業領袖 Harry N. Stout 所著的新書 Today's Annuities 為顧客在年金世界中導航 (financialverse.com/annuity)
Dec 16, 2020, 09:47 ET
這是 FinancialVerse 個人理財系列中的第三版。這本書是讓人們認識不同類型年金及解答有關年金產品重要問題的必讀好書。
佛羅里達州維羅海灘2020年12月16日 /美通社/ -- 消費者現正面臨收入危機，並爭先恐後從其積累資產中創造收入。在低利率環境下，幾乎沒有任何地方可以產生受保障的終身收入來源。年金是最易被誤解和最使用不足的產品。研究表示，其中一個消費者忽略年金的主要原因是他們對產品並不了解。他們不了解如何將這些產品用作創造受保障的終身收入工具。
Stout 的新書題為 The FinancialVerse: Today's Annuities − A Tool to Create Protected Lifetime Income（現今的年金產品 - 一個創造受保障終身收入的工具），借鑒他在年金業內 20 多年的經驗，展示一份客觀的文本來教導消費者如何在年金計劃中運用年金產品及解決長壽風險。本書提供有關年金產品關鍵問題的路線圖，包括：
- 什麼是年金及如何運作？
- 年金的核心利益
- 年金的所得稅收益和負面因素
- 年金產品類型
- 為何購買年金？
- 購買年金的主要優缺點
- 我應該計劃多少收入？
- 各種產品背後的財務實力
- 購買地點和購買過程
The FinancialVerse: Today's Annuities 可在 financialverse.com/annuity 及透過亞馬遜和主要全國書籍發行商訂購。
Harry N. Stout 是出版作者，同時是美國幾家最大年金公司的前高級管理層。他在年金產品的所有方面都擁有三十多年的經驗。他是接受正式培訓的註冊會計師，在美國和國外都有相關行業經驗。他被公認是國家年金的思想領袖，一直為大量金融刊物撰稿，並積極參與各種類型的國家媒體。
他是國際壽險管理協會 (LIMRA)、美國全國固定年金協會(NAFA)、澳洲金融服務理事會和美國保險市場標準協會的前任理事。
如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.financialverse.com/annuity 或傳送電郵至 [email protected]。
圖片 - https://mma.prnewswire.com/media/1360090/The_FinancialVerse_Organization_Annuity_Book_Cover.jpg
徽標 - https://mma.prnewswire.com/media/1360089/The_FinancialVerse_Organization_Logo.jpg
The FinancialVerse Organization
Related Links
https://www.financialverse.com
SOURCE The FinancialVerse Organization