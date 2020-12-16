行業領袖 Harry N. Stout 所著的新書 Today's Annuities 為顧客在年金世界中導航 (financialverse.com/annuity)

這是 FinancialVerse 個人理財系列中的第三版。這本書是讓人們認識不同類型年金及解答有關年金產品重要問題的必讀好書。

佛羅里達州維羅海灘2020年12月16日 /美通社/ -- 消費者現正面臨收入危機，並爭先恐後從其積累資產中創造收入。在低利率環境下，幾乎沒有任何地方可以產生受保障的終身收入來源。年金是最易被誤解和最使用不足的產品。研究表示，其中一個消費者忽略年金的主要原因是他們對產品並不了解。他們不了解如何將這些產品用作創造受保障的終身收入工具。

Stout 的新書題為 The FinancialVerse: Today's Annuities − A Tool to Create Protected Lifetime Income（現今的年金產品 - 一個創造受保障終身收入的工具），借鑒他在年金業內 20 多年的經驗，展示一份客觀的文本來教導消費者如何在年金計劃中運用年金產品及解決長壽風險。本書提供有關年金產品關鍵問題的路線圖，包括：