行业领袖Harry N. Stout的新书《今日年金》（Today's Annuities）将引导消费者全面了解年金相关知识（financialverse.com/annuity）

佛罗里达州维罗比奇2020年12月16日 /美通社/ -- 消费者正面临收入危机，争相用自己积累的资产创收。 在利率很低的情况下，很少有地方可以产生有保障的终身收入流。 年金是最容易被误解且未被充分利用的产品。 研究表明，消费者忽视年金的一个主要原因是他们不了解此类产品。 他们不了解如何利用这类产品来创造有保障的终身收入。

在新书《FinancialVerse：今日年金 — 创造有保障终身收入的工具》（The FinancialVerse: Today's Annuities − A Tool to Create Protected Lifetime Income）中，Stout以其在年金行业超过20年的经验，客观地向消费者讲述了应该如何在收入规划中使用年金产品，并解决长寿风险。 该书解答了一系列关于年金产品的关键问题，包括：