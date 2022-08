Xinhua Finance : la technologie numérique réduit les coûts des liaisons transfrontalières et forme un réseau mondial d'innovation

CHONGQING, Chine, 5 août 2022 /PRNewswire/ -- L'importance de la technologie numérique est de plus en plus marquée avec le développement de l'économie. Lors du Jiangbeizui New Financial Summit 2022, les experts participants ont discuté de la manière dont les services numériques peuvent renforcer l'ensemble de la chaîne industrielle et du rôle joué par l'économie numérique dans l'économie actuelle.

Jiang Xiaojuan

Jiang Xiaojuan, membre du Comité permanent de la 13e Assemblée nationale populaire, vice-président du Comité de la construction sociale de l'Assemblée nationale populaire et président de la Société chinoise d'administration publique, estime que les producteurs numériques peuvent intégrer divers services requis dans la chaîne industrielle pour améliorer l'efficacité de la production en chaîne complète. Par exemple, des liens de services financiers, d'approvisionnement intelligent, d'inventaire intelligent côté marché et de service après-vente peuvent être ajoutés à l'Internet industriel.

Christopher Pissarides, lauréat du prix Nobel d'économie 2021 et professeur d'économie à la London School of Economics and Political Science, a déclaré que, contrairement aux précédentes percées technologiques, la technologie numérique touche tous les secteurs, et pas seulement certaines industries spécifiques. De plus, la technologie numérique se répand plus rapidement que toute autre technologie précédente.

« Les entreprises innovantes peuvent utiliser les plateformes numériques pour combiner divers éléments afin d'améliorer leur efficacité en matière d'innovation. Étant donné que la technologie évolue rapidement et nécessite un support de données massif, une collaboration étendue est de plus en plus nécessaire pour l'innovation. La technologie numérique réduit les coûts des liens transfrontaliers et forme un réseau mondial d'innovation », a déclaré Jiang Xiaojuan.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1872285/Jiang_Xiaojuan.jpg

