Xinhua : la 11e foire de promotion des investissements en Chine occidentale s'est tenue à Chengdu et a permis la signature de 758 projets

CHENGDU, Chine, 20 septembre 2021 /PRNewswire/ -- Selon Xinhua : « Nouvelle ère de la Chine » est égal à « nouvelles opportunités pour la Chine occidentale ». L'après-midi du 16 septembre, la 11e foire de promotion des investissements en Chine occidentale et la cérémonie de signature de contrats de projets de coopération économique (ci-après dénommée « 11e foire de promotion des investissements en Chine occidentale ») se sont tenues à Chengdu, dans la province du Sichuan.

Après des négociations préliminaires, 758 projets de coopération en matière d'investissement ont été signés avec des investisseurs nationaux et étrangers par la Foire d'investissement de la Chine occidentale. Parmi eux, 11 projets représentatifs sélectionnés par toutes les parties de l'Ouest ont été signés sur place. Afin de partager davantage les nouvelles opportunités de développement de la Chine occidentale et d'encourager les entreprises nationales et étrangères à se concentrer sur la région occidentale, à y entrer et à y investir, les provinces occidentales concernées (districts, municipalités) et le Corps de production et de construction du Xinjiang se sont concentrés sur les industries avantageuses caractéristiques locales et les industries émergentes stratégiques, ainsi que sur les infrastructures majeures et les zones de réforme importantes, et ont lancé 2 445 projets d'investissement pour attirer les investissements étrangers, avec un investissement total de plus de 4,3 billions de yuans.

Les projets signés dans le Sichuan lors de cette Foire internationale de la Chine occidentale présentent trois caractéristiques principales. Pour être précis, les projets industriels modernes « 5+1 » sont devenus très intéressants pour les investissements. Parmi les projets contractés, les projets industriels modernes « 5+1 » d'information électronique, de fabrication d'équipements, d'alimentation et de boissons, de matériaux avancés, d'énergie et d'industrie chimique et d'économie numérique ont représenté 49,8 % de la valeur totale contractée, qui ont été favorisés par les investisseurs. Parallèlement, les entreprises privées sont devenues la principale force d'investissement. Parmi les entreprises qui ont investi dans le Sichuan cette fois-ci, le montant des investissements des entreprises privées représentait 81,3 % de la valeur totale des contrats. Les grands projets d'investissement représentaient une proportion relativement importante. Le nombre de projets ayant fait l'objet d'un contrat pour un investissement de 1 à 3 milliards de yuans représentait 29,4 % du total, et le montant des contrats pour les projets ayant fait l'objet d'un investissement de plus de 3 milliards de yuans représentait 36,5 % du total.

La Foire internationale de l'Ouest de la Chine est une importante plateforme de promotion des investissements mise en place par la Chine dans la région occidentale. Outre l'accueil de la 11e Foire internationale de la Chine occidentale, cette foire a également organisé une série d'activités de promotion des investissements.

SOURCE Xinhua