Xinhua: Se celebra en Chengdu la XI Feria de Promoción de Inversiones de China Occidental

CHENGDU, China, 17 de septiembre de 2021 /PRNewswire/ -- Según Xinhua, New Era of China, New Opportunities for Western China. En la tarde del 16 de septiembre, se celebró en Chengdu, provincia de Sichuan, la XI Feria de Promoción de Inversiones de China Occidental y la Ceremonia de Firma de Contrato de Proyectos de Cooperación Económica (de aquí en adelante, la "XI Feria de Promoción de Inversiones de China Occidental").

Tras las negociaciones preliminares, la Feria de Inversiones de China Occidental firmó 758 proyectos de cooperación en materia de inversión con inversores nacionales y extranjeros. De entre todos ellos, 11 de los proyectos representativos seleccionados por todas las partes en Occidente se firmaron in situ. Con el objetivo de compartir aún más las nuevas oportunidades para el desarrollo de China occidental y promover empresas nacionales y extranjeras para centrarse, ingresar a la región occidental e invertir en la región occidental, las provincias occidentales relevantes (distritos, municipios) y la producción de Xinjiang and Construction Corps se ha centrado en las industrias que cuentan con características aventajadas a nivel locales e industrias estratégicas emergentes, aparte de importantes áreas de infraestructura e importantes reformas, y lanzó 2.445 proyectos de inversión de cara a conseguir la atracción de la inversión extranjera, con una inversión total de más de 4.300 billones de yuanes.

Los proyectos firmados en Sichuan en esta Feria Internacional de China Occidental disponen de tres características principales. En concreto, los proyectos industriales modernos "5 + 1" se han convertido en un foco de inversión. Entre los proyectos contratados, los proyectos industriales modernos "5 + 1" de información electrónica, fabricación de equipos, alimentos y bebidas, materiales avanzados, industria energética y química y economía digital representaron el 49,8% del valor total contratado, viéndose favorecidos gracias a los inversores. A su vez, las empresas privadas se han convertido en la principal fuerza de inversión. Entre las empresas que invirtieron en Sichuan esta vez, la cantidad de la inversión de las empresas privadas representó el 81,3% del valor total del contrato. Los grandes proyectos de inversión representaron una proporción relativamente grande. El número de proyectos contratados con una inversión de entre 1.000 y 3.000 millones de yuanes representó el 29,4% del total, y la cantidad contratada de proyectos con una inversión de más de 3.000 millones de yuanes ocupó el 36,5% del total.

Se informa que la Feria Internacional de China Occidental es una importante plataforma de promoción de inversiones que se ha creado dentro de la región occidental de China. Además de albergar la XI Feria Internacional de China Occidental, esta feria también ha desarrollado una serie de actividades de promoción de inversiones.

