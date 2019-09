Xinhua Seidenstraße: Chery stellt auf dem dritten chinesisch-arabischen Geschäftsgipfel neue Produkte vor

PEKING, 9. September 2019 /PRNewswire/ -- Als offizielle Automarke des Empfangsbereichs auf dem Event, hat Chery Automobile Co., Ltd. auf den dritten chinesisch-arabischen Geschäftsgipfel, der vom 5. - 6. September in Yinchuan, der Hauptstadt der chinesischen, autonomen Region Ningxia stattfand, neue Produkte, u. a. den neuen Tiggo 8 mitgebracht.

Chery ist eine der ersten unabhängigen Automobilmarken Chinas, die auf dem internationalen Markt tätig ist und konzentriert sich stark auf den arabischen Markt.