Xinhua Silk Road : La conférence annuelle du Financial Street Forum se termine par des discussions sur la construction du centre national de gestion financière

PÉKIN, 30 novembre 2022 /PRNewswire/ -- La conférence annuelle du Financial Street Forum 2022 s'est clôturée mercredi par des discussions sur l'approfondissement de la réforme et de l'ouverture du secteur financier et la promotion de la construction de qualité de Financial Street en tant que centre national de gestion financière.

Li Wenhong, responsable du bureau municipal de la réglementation et de la supervision des finances locales de Pékin, a déclaré que le bureau continuerait à améliorer la capacité de service et à optimiser la structure de l'industrie financière à Pékin afin de renforcer le rôle de Financial Street en tant que centre national de gestion financière et de stimuler le développement financier local de qualité supérieure dans la nouvelle ère.

Actuellement, environ 1 900 institutions financières de divers types, dont 175 sièges sociaux d'institutions, se sont installées le long de la Financial Street, où se trouvent également la Bourse de Pékin et le Tribunal financier de Pékin, a déclaré Sun Shuo, secrétaire du comité du district Xicheng du PCC de Pékin, ajoutant que la Financial Street présente désormais davantage de fonctions et une meilleure écologie financière.

Le district de Xicheng de Pékin s'efforcera de faire de Financial Street un centre national de gestion financière doté de fonctions financières complètes, d'un marché financier ouvert, d'un environnement commercial de premier ordre et d'une influence internationale croissante, selon Sun Shuo.

Organisé l'année du 30e anniversaire de la construction de la Financial Street dans le district de Xicheng à Pékin, le forum a souligné le rôle de la Financial Street en tant que vitrine de la réforme et de l'ouverture financière de la Chine.

Chen Yuan, vice-président du Comité national de la 12e Conférence consultative politique du peuple chinois, a déclaré que la conférence annuelle de cette année a de nouveau apporté une foule d'idées et de réflexions présentant la ferme détermination de la Chine à poursuivre son ouverture et sa contribution responsable au développement économique mondial.

À cette occasion, l'examen de l'histoire, la synthèse de l'expérience et la recherche sur les défis existants et les tendances futures ont beaucoup apporté à la dynamique de modernisation de l'économie chinoise, a estimé Zhang Xiangchen, directeur général adjoint de l'Organisation mondiale du commerce.

Le forum de cette année a eu lieu du 21 au 23 novembre à Pékin. Il a été organisé conjointement par le gouvernement populaire de la municipalité de Pékin, la Banque populaire de Chine, l'Agence de presse Xinhua News Agency, la Commission chinoise de réglementation du secteur bancaire et de l'assurance, la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et l'Administration nationale du contrôle des changes.

