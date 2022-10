Xinhua Silk Road : La foire en ligne et en différé dynamise le salon national des matériaux et produits pharmaceutiques de la MTC

BEIJING, 31 octobre 2022 /PRNewswire/ -- La 53e foire commerciale nationale des matériaux et produits pharmaceutiques de la médecine traditionnelle chinoise (MTC), principale plate-forme de promotion de la communication dans le domaine médical en Chine, a témoigné de la manière dont l'intégration en ligne et en différé a considérablement stimulé les échanges lors de la journée d'ouverture de vendredi.

Avec la présence de plus de 9 000 producteurs médicaux et l'exposition de plus de 30 000 produits pharmaceutiques, le chiffre d'affaires de la foire a dépassé 13 milliards de yuans le 28 octobre.

Grâce à l'introduction de nouvelles plateformes médiatiques et de technologies informatiques modernes telles que la réalité virtuelle/artificielle et le big data, la première foire du cloud de cette année permet aux acheteurs professionnels de conclure des transactions en ligne.

Pour faciliter les achats internationaux, une première rencontre mondiale d'achat en ligne de MTC a été lancée, ainsi que de multiples activités en ligne telles que la diffusion en direct sur Douyin, Kuaishou et Xiaohongshu afin de stimuler les échanges.

En invitant des chercheurs, des experts et des représentants de producteurs de médicaments renommés à participer à une série de symposiums dans le cadre de la foire, la recherche technologique, la divulgation d'informations et l'étude des normes liées à la MTC ont été poussées à l'avant afin de résoudre les difficultés existantes et d'explorer de nouvelles directions de développement pour l'industrie de la MTC.

Ces dernières années, la ville de Zhangshu a donné la priorité au développement de l'industrie de la MTC et a cultivé un modèle de développement de l'industrie médicale intégrant la production, la transformation, la vente et la recherche scientifique.

En tant que centre traditionnel de la MTC en Chine, la ville de Zhangshu compte 33 333,33 hectares de zones de plantation de matériaux de MTC et 406 entreprises médicales. Le pôle industriel médical local est entré dans le top 100 des pôles industriels les plus compétitifs au niveau des comtés en Chine.

