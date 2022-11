Xinhua Silk Road : La Foire internationale de la céramique débute à Jingdezhen, en Chine orientale, pour attirer des exposants du monde entier

PÉKIN, 13 novembre 2022 /PRNewswire/ -- La Foire internationale de la céramique chinoise de Jingdezhen 2022 a débuté mardi au Ceramic Expo City de Jingdezhen, dans la province du Jiangxi, en Chine orientale.

The 2022 China Jingdezhen International Ceramic Fair kicked off on Tuesday at Ceramic Expo City in Jingdezhen of east China's Jiangxi Province.

Cette année, l'événement propose 13 activités principales et 27 activités secondaires, auxquelles ont été conviés des invités et des groupes commerciaux de plus de 40 pays et régions, notamment d'Allemagne, de France, de Grande-Bretagne, de Russie, d'Italie, du Japon et de Corée du Sud, et plus de 2 000 entreprises ont été invitées à participer à l'événement en ligne et en présentiel pour découvrir le charme de la célèbre « capitale de la porcelaine ».

Plus de 300 exposants ont participé à la foire de la céramique, un chiffre en augmentation annuelle de 44 %, et plus de 40 marques mondiales reconnues ont participé à l'événement, en hausse par rapport aux 8 de l'an passé. Cet événement a également attiré plus de 3 000 centrales d'achat nationales et étrangères pour des consultations commerciales.

Lors de la cérémonie d'ouverture de l'événement, un clip vidéo a été diffusé pour illustrer le succès des trois ans de construction de la zone pilote d'innovation et d'héritage de la culture de la céramique de la ville.

Ces dernières années, la ville a intensifié ses efforts pour construire la zone pilote, lançant 178 projets clés tels que le Taoxichuan Ceramic Art Avenue et Ceramic Expo City.

Il convient de noter qu'il faut un an pour construire le Ceramic Expo City, lieu où se tient le salon cette année, sur une surface d'exposition de près de 38 000 mètres carrés, soit 10 000 mètres carrés de plus que l'an dernier.

Lien vers l'article original : https://en.imsilkroad.com/p/331063.html

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/1944669/video1.mp4

SOURCE Xinhua Silk Road