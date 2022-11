Xinhua Silk Road : La province du Jiangsu, en Chine orientale, s'apprête à organiser un événement de promotion et de mise en relation en vue d'accueillir des talents étrangers

PÉKIN, 12 novembre 2022 /PRNewswire/ -- La province du Jiangsu, en Chine orientale, va organiser un événement de promotion et de mise en relation pour encourager des talents étrangers à venir travailler et lancer des activités dans la province. Il est prévu que l'événement ait lieu à Nankin, dans la nouvelle zone de Jiangbei, du 21 au 25 novembre.

Photo shows the opening ceremony of the 2021 event held by east China's Jiangsu Province to attract overseas talents.

Auparavant, l'événement s'était tenu tous les ans pendant 16 années consécutives. Afin d'encourager plus spécifiquement le développement industriel régional et de cultiver des relations approfondies entre les industries et les talents, l'événement de cette année invitera principalement des talents étrangers titulaires de doctorats dans divers domaines, parmi lesquels la biomédecine, la fabrication intelligente, les nouveaux matériaux, les informations logicielles, les circuits intégrés et la gestion financière, selon le département des ressources humaines et de la sécurité sociale du Jiangsu.

Outre les activités prévues sur place telles que la promotion des politiques, la diffusion d'informations sur les besoins en talents et la mise en relation des talents et des entreprises, l'événement de cette année proposera également des activités lors desquelles les participants seront invités à visiter différentes villes afin de leur apporter une connaissance approfondie du niveau de développement économique et social et de l'environnement d'innovation et d'entrepreneuriat de la région.

Cette année, l'événement de cinq jours sera diffusé en direct afin de toucher un public plus large en ligne et d'attirer plus de talents étrangers au Jiangsu.

Depuis 2006, les événements annuels ont attiré un total de 1 709 talents étrangers titulaires de doctorats venus de 25 pays et régions pour visiter le Jiangsu. Parmi eux, 283 personnes ont choisi de s'installer dans la province, 15 ont été sélectionnées dans le cadre de projets nationaux de talents et 37 sont devenues responsables d'universités ou d'instituts de recherche locaux. Grâce à l'événement, des talents étrangers ont fondé ou dirigé près de 90 entreprises privées dans la province, avec un investissement total dépassant les 2,4 milliards de yuans (environ 331,09 millions de dollars américains).

Avec une industrie manufacturière au premier rang national depuis plusieurs années, le Jiangsu est également solide en matière de développement de l'innovation. 15,1 % des plus grandes technologies chinoises sont distribuées dans la province, et 20 % des produits de haute technologie exportés par la Chine sont fabriqués au Jiangsu. Étant l'une des premières provinces à avoir élaboré des lois pour optimiser l'environnement commercial, le Jiangsu est déterminé à offrir aux talents venus du monde entier un environnement commercial accueillant, avec des coûts inférieurs, une meilleure efficacité, des échanges et procédures d'investissement simplifiés, ainsi que des attentes plus stables en matière de développement.

