Xinhua Silk Road : La province traditionnelle du Jiangxi située à l'est de la Chine brille d'une nouvelle vitalité grâce au tourisme culturel en plein essor

BEIJING, 3 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Le xian Fengxin, dans la province de Jiangxi à l'est de la Chine, ville natale du célèbre scientifique et encyclopédiste chinois Song Yingxing, brille d'une nouvelle vitalité grâce aux efforts de la province pour développer le secteur du tourisme culturel.

Photo shows the Jiutian Pavillion in Fengxin County in east China's Jiangxi Province [photo provided to Xinhua Silk Road].

Ces dernières années, le xian de Fengxin a accéléré le développement du tourisme culturel, axé sur les projets. Au total, elle a investi 600 millions de yuans (environ 82,5 millions de dollars US) pour rénover le centre culturel, sportif et artistique, le pavillon Jiutian, le parc à pépinières Tiangong et le parc éco-industriel des kiwis.

En outre, une société de tourisme locale a également investi deux milliards de yuans pour la construction du parc village de Yangshan et la modernisation des infrastructures de Baizhang Mountain et Jiuxian Warm Spring.

Le centre culturel, sportif et artistique de Fengxin, avec pour thème « code Tiangong », a adopté la technologie de dispositif acousto-optique et une forme de nouveaux médias, créant ainsi une expérience immersive pour les visiteurs pour leur faire découvrir la culture et le caractère du lieu, notamment à l'aide de Tiangong Kaiwu, ou Les Travaux du Ciel et le Début des Choses (The Exploitation of the Works of Nature), une encyclopédie chinoise compilée par Song Yingxing sous la dynastie Ming (1368-1644).

Le parc à pépinières Tiangong combine nature et intelligence : en plus d'apprécier les précieuses plantes rares, les visiteurs peuvent également interagir avec les robots intelligents et l'écran LED Fanta-View de Magic Vison dans le centre commercial de l'installation.

Le sentier pédestre de 150 mètres en 3D est un endroit pittoresque également incontournable, qui intègre une vue montagneuse dans l'ouest de Fengxin et offre une aventure féerique en 3D pour les visiteurs.

Fengxin est le nom du xian, qui signifie remplacer l'ancien par le nouveau, et son histoire remonte à 2 000 ans. Le lieu est doté d'un riche patrimoine culturel car il est à l'origine de l'encyclopédie chinoise, Tiangong Kaiwu, et du premier code monastique bouddhiste chinois.

