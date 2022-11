Xinhua Silk Road : La société chinoise Zoomlion se distingue au salon Bauma 2022, grâce à ses produits qui témoignent de son innovation et de son esprit de mondialisation

PÉKIN, 3 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Le fabricant chinois d'engins de construction Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (Zoomlion, 000157.SZ) a attiré toute l'attention lors du salon Bauma 2022, le principal salon mondial des machines de construction qui s'est tenu à Munich, en Allemagne, du 24 au 30 octobre, en présentant 54 produits dans sept catégories.

Photo provided by Zoomlion shows its products displayed at Zoomlion Lugu Industry Park located in Changsha, central China's Hunan Province.

Lors d'un événement de lancement de ses produits vedettes qui s'est tenu le 24 octobre, Zoomlion a présenté une dizaine de nacelles intelligentes, dont des modèles à ciseaux, à flèche droite et à manivelle, qui ont fait l'objet de plusieurs commandes potentielles de clients aux Pays-Bas, en Roumanie, en Pologne, en Irak, en Suisse et en Allemagne.

Les produits haut de gamme de Zoomlion présentés au salon Bauma 2022, dont plus de 50 % sont fabriqués localement en Europe, démontrent pleinement sa force en matière de technologies internationalisées, intelligentes, durables et avancées et de réalisations en matière d'innovation.

L'innovation a toujours été au cœur des préoccupations de Zoomlion.

Dès 2013, lorsque le secteur des machines de construction en Chine est entré dans une période creuse, Zoomlion a adopté un mécanisme de distribution de revenus pour inciter le personnel de R&D à développer des technologies innovantes et pratiques. Dans le cadre de ce mécanisme mis en œuvre depuis près de 10 ans, actuellement, environ 30 % des employés de Zoomlion sont engagés dans la R&D technologique, ce qui continue de renforcer la compétitivité et la vitalité des produits de Zoomlion.

Consacré à l'innovation technologique, Zoomlion a également dirigé et participé à la formulation et à la révision de plus de 500 normes nationales, industrielles et de groupe, ainsi que de 19 normes internationales.

La société a dépensé 3,865 milliards de yuans dans la R&D en 2021, soit une hausse de 15,56 % en glissement annuel. Elle a également lancé neuf produits pionniers à l'échelle mondiale, notamment des camions-pompes intelligents légers, des grues à tour télécommandées 5G et des moissonneuses-batteuses autonomes.

La mondialisation est également une priorité pour Zoomlion, qui souhaite devenir un fabricant de machines de construction de classe mondiale.

En 2021, Zoomlion a débuté le développement stratégique de ses activités à l'étranger. Le chiffre d'affaires de la société à l'étranger a bondi de 51,05 % en glissement annuel, les ventes de grues à tour et de nacelles battant un nouveau record, a déclaré Wang Yongxiang, vice-président en charge des activités à l'étranger de la société.

Selon M. Wang, Zoomlion a établi une trentaine de filiales et dix bases de production dans le monde, propose ses produits dans 130 pays et régions et emploie 2 000 personnes sur place.

Zoomlion va continuer à augmenter ses investissements dans ses activités à l'étranger, a-t-il déclaré.

Déterminée à devenir un leader industriel, la société se consacrera également à un projet de développement d'une ville industrielle intelligente regroupant huit usines phares de premier plan mondial.

