Xinhua Silk Road : Le centre d'expédition international de Shanghai entre dans une nouvelle phase de développement global

PÉKIN, 25 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Le centre d'expédition international de Shanghai est entré dans une nouvelle phase de développement global, notamment de transformation écologique, d'intelligence numérique et de forte résilience, selon les participants au North Bund Forum 2022.

Le forum qui s'est tenu à Shanghai du 22 au 24 novembre a attiré des représentants de grandes entreprises de transport maritime et d'aviation et d'organisations internationales, ainsi que des experts reconnus, pour discuter du développement durable de l'industrie du transport maritime international.

Photo shows the opening ceremony and main forum of the 2022 North Bund Forum on November 22.

Le port de Shanghai, qui se classe au premier rang mondial en termes de débit de conteneurs depuis 12 années consécutives, est en train de se transformer en un pôle portuaire moderne de plus en plus propre, écoénergétique et efficace.

Les statistiques ont montré que dans le port de Shanghai, le ratio de transbordement maritime et fluvial des conteneurs a atteint plus de 50 pour cent, le service de soutage de GNL simultané de navire à navire est parvenu à un fonctionnement normal, et environ 97,95 pour cent des navires en exploitation ont été rénovés et équipés d'installations de réception d'énergie à quai.

Zhang Wei, vice-maire de Shanghai, a déclaré que Shanghai avait tout mis en œuvre pour jouer son rôle de pionnier et de leader dans la promotion du développement du transport maritime écologique.

Par ailleurs, la numérisation est en train de transformer le mode de production, le modèle d'affaires, l'organisation et l'ordre opérationnel du centre d'expédition international de Shanghai, et d'élargir son rayonnement.

Le 3 septembre de cette année, un centre de transfert de conteneurs vides a été lancé dans le port de Shanghai, permettant aux conteneurs vides d'être transportés dans la région du delta du fleuve Yangtze et dans les ports situés le long du fleuve Yangtze par voie d'eau, par l'autoroute et par le réseau ferroviaire, augmentant davantage la capacité d'allocation des ressources du port de Shanghai en tant que pôle d'expédition international.

Yu Fulin, directeur de la Commission municipale des transports de Shanghai, a déclaré qu'afin d'améliorer la résilience de la chaîne d'approvisionnement et de la chaîne industrielle, Shanghai avait collaboré avec le delta du fleuve Yangtze pour accélérer la construction d'un pôle mondial d'expédition, améliorer la souplesse et la résilience de la collecte et de la distribution des expéditions, ainsi que pour promouvoir le service d'expédition dans son ensemble et l'influence de la marque.

Au cours des trois premiers trimestres de cette année, le débit de conteneurs du port de Shanghai a atteint 34,89 millions d'EVP, réalisant une croissance positive année après année et montrant une forte résilience de croissance.

