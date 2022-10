Xinhua Silk Road : Le comté de Changsha progresse vers un développement de qualité grâce à l'esprit Xingsha

PÉKIN, 28 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Le comté de Changsha, également connu sous le nom de Xingsha, à l'est de la ville de Changsha, dans la province centrale du Hunan, met en avant l'esprit Xingsha à l'occasion du 30e anniversaire du lancement de la zone de développement économique et technologique de Changsha.

L'esprit Xingsha met l'accent sur l'esprit qui consiste à se préoccuper des moyens de subsistance des gens, à améliorer l'environnement commercial, à renforcer le soutien à l'économie réelle et à donner la priorité à l'innovation.

Photo shows Changsha County, also known as Xingsha, in the east of Changsha City, central China's Hunan Province.

Pendant des années, l'esprit Xingsha a été la principale source de force pour le développement du comté de Changsha.

-- Concernant les moyens de subsistance des personnes

Le comté de Changsha n'a pas ménagé ses efforts pour améliorer la vie des gens.

Au fil des ans, il a insisté pour consacrer 80 % des fonds fiscaux annuels accrus aux moyens de subsistance de la population.

On apprend que Changsha a été classée comme la ville la plus heureuse de Chine pendant 15 années consécutives.

-- Améliorer l'environnement des entreprises

Le comté de Changsha n'a cessé d'améliorer l'environnement commercial, posant ainsi des bases solides pour son développement industriel.

En 2021, il s'est classé premier parmi les comtés (villes de niveau comté) du Hunan dans l'évaluation de l'environnement commercial.

Le gouvernement du comté a simplifié l'approbation de l'administration et amélioré les services en ligne pour les entreprises afin de leur fournir des services pratiques 24 heures sur 24. Par exemple, il n'a fallu que six heures pour approuver la coopération entre Bosch et la zone de développement économique et technologique de Changsha, et a aidé SAIC Volkswagen à terminer la sélection en ligne de sites dans le comté。

-- Renforcer le soutien à l'économie réelle

Le comté de Changsha est la locomotive industrielle de la province du Hunan. Au cours des 30 dernières années, le comté de Changsha a attaché une grande importance à l'économie réelle et a réalisé un bond historique, passant d'un comté agricole arriéré à l'un des cinq premiers comtés prospères de Chine.

Le comté a travaillé dur et pris des mesures concrètes pour devenir un nouveau haut lieu de l'ouverture, fort en fabrication avancée et en innovation technologique, et a attiré un grand nombre de grandes entreprises manufacturières pour s'y installer.

Sany Heavy Industry Co., Ltd., Zoomlion Heavy Industry Science and Technology et d'autres entreprises manufacturières de renommée internationale ont démarré leurs activités dans le comté de Changsha et s'y sont développées et renforcées.

-- Priorité à l'innovation

En outre, l'innovation est la clé du développement du comté de Changsha.

Au cours des 30 dernières années, le comté de Changsha a accéléré la culture des entreprises de haute technologie et a mis en place un mécanisme de service de culture complet, complet et personnalisé pour les entreprises installées dans le comté de Changsha.

Le comté de Changsha, qui est l'une des 18 régions chinoises typiques de la réforme et de l'ouverture, s'est efforcé de devenir le pionnier de la Zone Pilote de libre-échange du Hunan en matière d'innovation institutionnelle, et a réalisé 12 innovations institutionnelles.

