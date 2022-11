Xinhua Silk Road : Le fabricant de spiritueux chinois Wuliangye a été élu marque de spiritueux chinoise la plus populaire parmi les consommateurs mondiaux

PÉKIN, 29 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Le célèbre producteur chinois de spiritueux Wuliangye a été désigné marque de spiritueux chinoise la plus populaire lors de l'événement « Les marques chinoises les plus appréciées des consommateurs dans le monde », selon les résultats dévoilés le 26 novembre.

Cet événement a été organisé conjointement par le bureau du projet des marques nationales de l'agence de presse Xinhua, le service d'information économique de la Chine (CEIS) et d'autres institutions.

Un vote en ligne a été lancé le 10 mai auprès des consommateurs étrangers sur leurs préférences en matière de marques chinoises préalablement sélectionnées en se référant aux données des médias grand public, des associations industrielles, des plateformes de commerce électronique, etc. La liste comprend 137 marques chinoises dans 11 catégories, dont l'automobile, l'électroménager, les produits pharmaceutiques et l'alcool, etc.

Pendant la période de vote en ligne d'un mois, les votes des consommateurs étrangers pour leurs marques chinoises préférées ont été recueillis sur des plateformes telles que le canal anglais de Xinhuanet, la matrice des médias sociaux étrangers du CEIS, Google, dpa, InfoQuest, et bien d'autres. Wuliangye a remporté le plus grand nombre de votes parmi les marques de spiritueux.

Plus de 60 marques ont été présélectionnées sur la base du vote en ligne, de leur influence à l'étranger et de données objectives. Après examen par un panel d'experts, 50 marques chinoises, dont Wuliangye, ont finalement été désignées comme les marques chinoises les plus appréciées.

Les marques chinoises de spiritueux ont la possibilité de renforcer leur influence à l'échelle mondiale. En tant que leader du secteur, Wuliangye exploite activement les marchés étrangers en participant à des activités internationales et en transmettant la culture chinoise des spiritueux, contribuant ainsi à rapprocher le processus de fabrication des spiritueux chinois des normes mondiales en matière de brassage.

Stimulée par la croissance des échanges entre la Chine et la communauté internationale, Wuliangye accélère son implantation mondiale et promeut régulièrement son processus de mondialisation en créant trois centres de marketing internationaux en Asie-Pacifique, en Europe et en Amérique, en mettant en place des centres de dégustation dans les villes d'outre-mer, etc.

Wuliangye a également été pleinement intégrée dans des plateformes internationales telles que l'Exposition internationale des importations de Chine, l'APEC, le Forum de Boao pour l'Asie et l'Exposition Chine-ANASE, afin de transmettre l'attitude positive d'inclusion et d'ouverture des spiritueux chinois, et de présenter au monde les spiritueux chinois de la nouvelle ère.

Grâce à des échanges continus, à un apprentissage mutuel et à une coopération ouverte, Wuliangye a été largement reconnue par la communauté internationale et n'a cessé de figurer sur des listes industrielles faisant autorité. Elle a également fait partie du premier lot de produits chinois inclus dans l'accord sur les indications géographiques entre la Chine et l'Union européenne.

