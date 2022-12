Xinhua Silk Road : Le producteur chinois de spiritueux Wuliangye tient son 26e congrès annuel

BEIJING, 21 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Le principal producteur chinois de spiritueux Wuliangye Yibin Co., Ltd. a tenu dimanche son 26e congrès annuel dans la ville de Yibin, dans la province du Sichuan, au sud-ouest de la Chine. Le congrès était organisé autour du thème « Parvenir à une croissance partagée par la discussion et la collaboration ».

Photo taken on Dec. 18, 2022 shows Wuliangye's 26th Annual Convention: Achieving Shared Growth through Discussion and Collaboration held in the city of Yibin, southwest China's Sichuan Province.

Le rendement 2022 de l'entreprise a été présenté lors de cet événement. Les données ont montré qu'au cours des trois premiers trimestres de cette année, Wuliangye a enregistré un chiffre d'affaires de 55,78 milliards de yuans (environ 7,99 milliards de dollars américains), en hausse de 12,19 % sur un an, enregistrant un bénéfice net de 19,99 milliards de yuans, en hausse de 15,36 % sur un an.

Selon la société, Wuliangye a maintenu la croissance à deux chiffres de sa valeur de marque pour cinq années consécutives jusqu'à l'actuel montant de 364,62 milliards de yuans, ce qui en fait la seule marque ayant été désignée comme « la meilleure marque de performance de l'année 2022 » dans l'industrie chinoise « baijiu ».

Les invités présents aux événements étaient tous très attachés aux réalisations de la marque et espéraient qu'elle contribue davantage au développement de haute qualité de l'industrie.

Lors de l'événement, d'autres prix ont également été attribués afin de témoigner de la gratitude de Wuliangye aux opérateurs de marque et aux partenaires stratégiques de l'entreprise.

Zeng Congqin, président du conseil d'administration de Wuliangye, a déclaré que la société continuerait de se développer afin de devenir un producteur de spiritueux de classe mondiale, en pointe au niveau des produits, de la marque, de l'innovation et de la gouvernance, pour contribuer à la modernisation du pays et favoriser la poursuite de la population pour une vie meilleure.

Lien vers l'article original : https://en.imsilkroad.com/p/331771.html

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1972014/1.jpg

SOURCE Xinhua Silk Road