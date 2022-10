HEFEI, Chine, 10 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Une démonstration sur le terrain et une session technique sur le riz économe en eau et résistant à la sécheresse (WDR) ont été organisées mercredi à Hefei, dans la province de l'Anhui, dans l'est de la Chine, pour discuter et échanger des points de vue sur le WDR en ligne et hors ligne.

Les experts du secteur, y compris les chercheurs, les responsables gouvernementaux et les producteurs de cultures qui ont assisté à l'événement, estiment que le riz économe en eau et résistant à la sécheresse est la clé d'une production végétale de haute qualité.

Photo taken on Sept. 28, 2022 shows the field demonstration and technical session on water-saving and drought-resistant rice (WDR) held in Hefei, east China's Anhui Province. Photo shows that agricultural expert is introducing water-saving and drought-resistant rice to event participants.

He Fengyang, vice-maire de la ville de Hefei, a pris la parole lors de l'événement, déclarant que Hefei fera des efforts pour se hisser au rang de « ville de la production végétale » en développant des entreprises de pointe, en construisant des plates-formes d'innovation majeures et en optimisant la planification urbaine.

Notant que le WDR pourrait atténuer les facteurs environnementaux défavorables, tels que la variabilité du climat et la distribution inégale des ressources en eau, Pan Xin, chef adjoint du département de l'agriculture et des affaires rurales de la province d'Anhui, a déclaré que le WDR représente une nouvelle solution pour le développement agricole de haute qualité dans la province.

Pan a ajouté que la zone de WDR dans l'Anhui a représenté 70 pour cent de celle qui existe en Chine.

Le directeur général du Fengda Group, Wu Zhiyong, a déclaré que l'entreprise travaille avec le Shanghai Agrobiological Gene Center (SAGC), créant ainsi une nouvelle forme de coopération entre l'institut de recherche et l'entreprise. Le Fengda Group est devenu une organisation de promotion majeure du WDR.

Le scientifique en chef du SAGC, Luo Lijun, a présenté un rapport lors de l'événement, présentant les caractéristiques et le développement futur de la WDR.

L'événement a également vu la cérémonie de lancement de la Fédération d'innovation de la chaîne industrielle de la WDR.

En outre, au cours de l'événement, le SAGC a signé deux contrats avec Tencent Technology Beijing Co., Ltd. ainsi que le gouvernement du comté de Changfeng, respectivement, pour explorer une coopération plus approfondie.

On apprend que le WDR, développé par le SAGC, peut produire des rendements de plus de 550 kilogrammes par mu (1 mu = 0,067 hectare). Le WDR a été promu en Chine et dans d'autres pays le long de « Belt and Road », avec des rizières pilotes annuelles de trois millions de mu en Chine.

Voir le lien original : https://en.imsilkroad.com/p/330385.html

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1916601/1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1916602/2.jpg

SOURCE Xinhua Silk Road