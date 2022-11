Xinhua Silk Road : Shaangu Group étend sa présence sur le marché étranger grâce à un développement florissant de la fabrication intelligente

BEIJING, 3 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Shaanxi Blower (Group) Co., Ltd. (ci-après dénommée « Shaangu »), aujourd'hui fournisseur de solutions de système dans le domaine de l'énergie distribuée après des années de développement dans la province de Shaanxi, dans le nord-ouest de la Chine, a activement étendu sa présence sur le marché étranger en prospérant dans le secteur de la fabrication intelligente, donnant un élan au développement économique de haute qualité de la province de Shaanxi.

Au cours du premier semestre 2022, le groupe Shaangu a réalisé un développement remarquable sur les marchés étrangers. Au cours de cette période, le groupe a remporté l'appel d'offres pour la fabrication d'équipements auxiliaires pour un haut fourneau métallurgique de 5 500 mètres cubes pour une grande entreprise sidérurgique indienne.

« Le schéma d'équipement et de système haut de gamme fourni par Shaangu aidera l'entreprise sidérurgique indienne à réaliser des économies d'énergie et un développement vert, ce qui a une importance de démonstration dans la région locale », a déclaré Hong Bo, concepteur principal du département de conception et de R&D de Shaangu.

Au cours du premier semestre de cette année, Shaangu a également signé un accord d'installation pour deux ensembles d'unités de TPRB de haut fourneau métallurgique et d'unités de déshumidification avec une grande entreprise sidérurgique au Vietnam. C'est la première fois que les solutions de systèmes de déshumidification et de soufflerie de Shaangu sont présentées sur les marchés étrangers.

À l'heure actuelle, les solutions de fabrication et de système haut de gamme de Shaangu ont été mises en œuvre dans plus de 100 pays et régions, notamment le projet d'ingénierie entre Shaangu et l'usine d'engrais du Kirghizistan, et le projet d'unité de surpression de gaz naturel entre Shaangu et des entreprises locales aux Émirats arabes unis.

En tant que fournisseur de solutions de systèmes dans le domaine de l'énergie distribuée, Shaangu Group s'est engagé à contribuer à l'énergie verte intelligente et a établi des relations de coopération avec un plus grand nombre d'institutions dans le pays et à l'étranger en participant à des plateformes de coopération internationale telles que la Foire internationale de Chine pour le commerce des services (CIFTIS), l'Exposition internationale d'importation de Chine (CIIE). Il est à noter que Shaangu compte 28 sociétés et institutions de services à l'étranger, dont Shaangu Europe R&D en Allemagne, Shaangu EKOL en République tchèque, avec un réseau à l'étranger couvrant plus de 100 pays et régions.

Au cours des cinq dernières années, le groupe Shaangu a maintenu un taux de croissance annuel moyen de plus de deux chiffres dans le volume total des importations et des exportations. En 2021, la valeur des contrats d'importation et d'exportation de Shaangu Group a augmenté de 179 % en glissement annuel, et le volume annuel total d'importation et d'exportation était 7,8 fois supérieur à celui de 2016.

https://en.imsilkroad.com/p/330820.html

SOURCE Xinhua Silk Road