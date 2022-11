Xinhua Silk Road : Un forum d'aviron citoyen s'est tenu à Shenyang, dans le nord-est de la Chine, pour stimuler le développement du sport et la vitalité de la ville

BEIJING, 11 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Le 5e forum d'aviron citoyen de la Shenyang International Open Regatta s'est tenu récemment à Shenyang, capitale de la province du Liaoning, dans le nord-est de la Chine. Il s'est déroulé dans le cadre de la mise en œuvre d'une stratégie en matière de remise en forme nationale et de renforcement de la ville par le sport.

Photo shows the scene of the Shenyang International Open Regatta.

« Grâce à une conception de haut niveau, à l'expansion de l'aviron, au renforcement de l'industrie de l'aviron et au développement de la culture de l'aviron, nous accélérerons l'intégration profonde du sport et du développement urbain. Puis, nous ferons de l'aviron une nouvelle voie pour la forme physique nationale, une nouvelle force motrice pour la santé de Shenyang, un nouveau mode de vie et un nouveau moteur de la croissance économique », a déclaré Liu Kebin, chef du Bureau municipal des sports de Shenyang.

Le trait le plus distinctif de ce forum est que les orateurs invités ne sont pas des experts du secteur, mais de simples passionnés d'aviron.

Xia Nan, membre d'un club d'aviron local, a raconté les changements que ce sport apporte à la croissance des enfants, aux relations parents-enfants et à la vie de famille, avec ses deux enfants dans le cadre du dialogue parents-enfants.

Liu Yue, qui dirige le département international de la Northeast Yucai School, un lycée local, a souligné l'importance de l'aviron pour promouvoir une croissance saine et le développement global des adolescents.

Zhao Zhonghao, capitaine de l'équipe d'aviron de la Liaoning Communication University, a parlé de l'amertume et de la douceur de l'entraînement avec ses camarades, ce qui est une expérience rare dans sa vie universitaire.

L'aviron, connu sous le nom de « fleur de la civilisation industrielle », est très cohérent avec le capital culturel de Shenyang.

Selon Sui Qingyang, membre de la direction du comité des jeunes de la Chinese Rowing Association et du Shenyang International Rowing Center, la première régate Shenyang International Open Regatta a été organisée en 2018, rendant l'aviron populaire à Shenyang. La deuxième édition en 2019 a attiré des équipes d'aviron de France, du Japon, de Nouvelle-Zélande et de Thaïlande, entre autres, faisant de l'événement un événement international.

En 2020, la troisième édition a lancé la première compétition d'aviron sur invitation pour les jeunes, posant ainsi les bases du développement de l'aviron pour la jeunesse de Shenyang.

En 2021, grâce au système de programmes scolaires « sagesse plus », plus de 40 000 élèves des écoles primaires et secondaires du district de Hunnan, à Shenyang, ont pratiqué l'aviron.

En 2022, l'indice de développement de l'aviron en Chine (Shenyang) a été lancé à Shenyang, exportant l'expérience de la ville dans le monde entier.

Lien original : https://en.imsilkroad.com/p/330989.html

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1942296/Shenyang.jpg

SOURCE Xinhua Silk Road